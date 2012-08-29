۳ طرح تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران پذیرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرجان مخلوق شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مرکز از بخشهای مختلفی نظیر سالن تکثیر و درمان تشکیل شده و هم اکنون در این موسسه، حیواناتی نظیر خرگوش، انواع موشهای سوری یا کوچک، بزرگ آزمایشگاهی و هامستر تولید و تکثیر می شوند.

رئیس موسسه تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: اتاق شستشو و اتوکلاو، اتاق بررسی رفتارهای حیوانات آزمایشگاهی، اتاق جراحی حیوانات، کلاس درس و کارشناس از دیگر بخشهای این مرکز است.

وی ادامه داد: در این مرکز علاوه بر تولید و تکثیر حیوانات آزمایشگاهی، آزمایشات بیولوژیکی، فارماکولوژیکی و درمان برخی از بیماریهای حیوانات صورت می گیرد.



مخلوق گفت: در این مرکز امکان جراحی حیوانات بزرگ مانند گاو، گوسفند، سگ، گربه برای انجام طرحهای تحقیقاتی فراهم است.



وی با بیان اینکه این موسسه آمادگی دارد طرحهای خارج از دانشگاه علوم پزشکی مازندران را پوشش دهد، گفت: این امکان وجود دارد حیوانات تولید و تکثیر شده را در اختیار سایر موسسات قرار دهیم.



مخلوق با بیان اینکه ساخت این مرکز از سال 86 در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) ساری در دو طبقه و800 متر مربع آغاز شد، افزود: این مرکز با صرف هزینه 800 میلیون تومان، در مرداد ماه امسال با حضور وزیر بهداشت و معاونان آن به بهره برداری رسیده است.