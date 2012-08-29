243 میلیارد تومان پروژه صنعتی در فارس افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غفار صفری سه شنبه شب در مراسم افتتاح پنج طرح صنعتی در شهر شیراز، گفت: طی هفته دولت سال جاری در بخش صنعتی شاهد افتتاح هفت طرح بزرگ با سرمایه گذاری بالغ بر 200 میلیارد تومان و اشتغالزایی 600 نفر خواهیم بود.

وی تصریح کرد: همچنین طی چند هفته آینده هشت طرح بزرگ صنعتی دیگر با اعتباری بالغ بر 43 میلیارد تومان نیز افتتاح خواهد شد که اکثر این پروژه ها با استفاده از منابع مالی شخصی اجرایی شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به اینکه سرعت انجام پروژه های صنعتی در این استان افزایش چشمگیری داشته، یادآور شد: طی یک سال گذشته زمان اجرای پروژه های صنعتی بزرگ در این استان کاهش داشته و تمامی پروژه ها زودتر از زمان مقرر و پیش بینی شده به اتمام رسیده است.

صفری تصریح کرد: حذف کردن موانع سرمایه گذاری در استان فارس باعث شده که شاهد حضور و فعالیت بیشتر سرمایه گذاران در فارس باشیم که در این راستا در بحث صدور جواز تاسیس دارای رتبه های بالایی در کشور و همچنین در بحث صادرات نیز شاهد افزایش چشم گیر هستیم.

وی با بیان اینکه صادرات استان فارس طی چند ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 40 درصدی داشته، گفت: با توجه به تمامی مسائل ایجاد شده برای کشور صادرات استان فارس با رشد مناسب همراه بوده که در این میان صادرات سیمان استان فارس طی چند ماه گذشته 93 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس تاکید کرد: آمار صادرات خدمات فنی و مهندسی فارس به 450 میلیون دلار رسیده که در انتظار تایید این آمار از طریق دستگاه های مربوطه هستیم.

صفری در خصوص مباحث مربوط به پتروشیمی های فارس نیز یادآور شد: با راه اندازی کنسرسیوم نفت و گاز در استان فارس به طور حتم شاهد ایجاد تحول فراوان در بحث پتروشیمی ها خواهیم بود.

پنج طرح صنعتی با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد و 500 میلیون تومان در شیراز افتتاح شد.