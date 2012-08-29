حمایت از تولید داخلی رسالتی همگانی است

حجت الاسلام مصطفی پور محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر پرونده تخلفی در این رابطه مشخص و محرز شود بررسی و برخورد قاطعی برابر قانون خواهد شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی کشور که تحریم های نابرابر کشورهای غربی علیه ایران صورت گرفته است، همه باید در کنار تولید بود و از آن حمایت کرد.

پور محمدی در بازدید یک ساعته از شهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل، از سه واحد تولید و صنعتی این شهرک بازدید و با مدیران این واحدها گفتگو کرد.

وی دراین بازدیدها در سؤال مشترک از مدیران واحدهای تولید شهرک صنعتی آمل از وضعیت فعلی تولید و سرمایه درگردش آنان پرسید.