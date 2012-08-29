  1. استانها
  2. مازندران
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۴۹

پورمحمدی اعلام کرد:

حمایت از تولید داخلی رسالتی همگانی است

حمایت از تولید داخلی رسالتی همگانی است

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرسی کل کشور, حمایت از تولید و اشتغال کشور را رسالتی همگانی عنوان کرد و یادآور شد: باید در این خصوص از همه ظرفیت های کشور برای حمایت اصولی از تولید داخلی قدم برداشت.

حجت الاسلام مصطفی پور محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر پرونده تخلفی در این رابطه مشخص و محرز شود بررسی و برخورد قاطعی برابر قانون خواهد شد. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی کشور که تحریم های نابرابر کشورهای غربی علیه ایران صورت گرفته است، همه باید در کنار تولید بود و از آن حمایت کرد.
 
پور محمدی در بازدید یک ساعته از شهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل، از سه واحد تولید و صنعتی این شهرک بازدید و با مدیران این واحدها گفتگو کرد.
 
وی دراین بازدیدها در سؤال مشترک از مدیران واحدهای تولید شهرک صنعتی آمل از وضعیت فعلی تولید و سرمایه درگردش آنان پرسید.
کد مطلب 1683453

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها