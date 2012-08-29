معاون اول رئیس جمهور کوبا وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، خوزه رامون ماچادو ونتورا معاون اول رئیس جمهور کوبا دقایقی پیش در راس هیئتی دیپلماتیک برای شرکت در شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی شد و مورد استقبال مسئولان وزارت امور خارجه کشورمان قرار گرفتند.

بنا بر این گزارش ماچادو ونتورا قرار است در کنار روسا و مقامات ارشد سایر کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در اجلاس سران این جنبش که روزهای پنجشنبه نهم و جمعه دهم شهریور ماه در سالن اجلاس یران برگزار می‌شود، شرکت کند.

بنا بر این گزارش برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا نیز روز گذشته برای شرکت در نشست وزرای خارجه عضو جنبش عدم تعهد وارد تهران شده بود.



