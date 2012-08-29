سیاستهای موجود در شهرکهای صنعتی فارس اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین سه شنبه شب در مراسم افتتاح پنج طرح صنعتی بزرگ در شهرک صنعتی شیراز، گفت: شهرک های صنعتی استان فارس از لحاظ توسعه ای رشد قابل قبول داشته اما از لحاظ جذب سرمایه گذاری ضعیف بوده است.

وی تصریح کرد: استان فارس در بخش جذب سرمایه گذاردر شهرک های صنعتی رتبه 10 تا 12 کشور را دارد که این رتبه با توجه به ظرفیت های موجود در این استان به هیچ عنوان مناسب و قابل قبول نیست.

استاندار فارس با اشاره به اینکه نباید کارهای صنعتی استان فارس در استانهای دیگر انجام شود یادآور شد: با توجه به تمامی پتانسیل ها و ظرفیت های این استان متاسفانه همچنان شاهد هستیم که برخی از کارهای صنعتی استان فارس به استانهای تهران و یا دیگر استانهای کشور واگذار می شود در حالیکه در خود استان توان انجام اینگونه کارها وجود دارد.

صادق عابدین افزود: این اتفاقات به دلیل افزایش قیمت خدمات در فارس روی می دهد که باید به فکر راه چاره ای مناسب برای این گونه مشکلات باشیم.

وی با بیان اینکه در سال جاری 10 درصد عوارض به خود شهرک های صنعتی تزریق خواهد شد یادآور شد: با برنامه ریزی های صورت گرفته 10 درصد عوارضی را که دولت از شهرک های صنعتی اخذ می کند در خود شهرک ها هزینه می شود که با این اعتبار می توانیم شاهد افزایش امکانات در شهرک های صنعتی استان باشیم.

استاندار فارس با اشاره به اینکه شهرداری باید خدمات مناسب را به شهرک صنعتی شیراز ارایه کند تاکید کرد: در سال گذشته حدود 70 میلیارد تومان شهرداری شیراز در بحث ارزش افزوده دریافت کرده و با دریافت کردن چنین بودجه ای از دولت باید امکانات مناسب نیز به شهرک های صنعتی ارایه دهد.

صادق عابدین ادامه داد: مهمترین خواسته شهرک صنعتی شیراز راه اندازی آتش نشانی و اورژانس است که دستگاه های مربوطه باید هرچه سریعتر نسبت به راه اندازی این مراکز اقدام کنند.

وی تاکید کرد: باید تمامی شرایط برای افرادیکه می خواهد در مباحث صنعتی فعالیت داشته باشند فراهم شود.

به مناسبت هفته دولت پنج طرح صنعتی با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد و 500 میلیون تومان در شهرک صنعتی شیراز افتتاح شد.