برخورد بدون اغماض با متخلفین در دستگاههای استان هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مومن آبادی سه شنبه شب در بازدید از روزنامه های محلی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از وظایف ما ماموریت بر حسن جریان امور در دستگاهها و از اولویت هایمان پیگیری مطالبات به حق مردم است گفت: در این راستا حوزه های پاسخگویی به مطالبات مردم و ساختارمان در بازرسی کل تقویت و تغییراتی اساسی را اعمال کردیم که هدفمان رسیدگی به موقع به شکایات مردمی است.

وی هدف مهم بعدی سازمان بازرسی را همگانی کردن نظارت در دستگاهها عنوان کرد و افزود: در هرمزگان حدود هزار و 100 واحد مشمول نظارت و بازرسی وجود دارد و طبق قانون بایستی سالی یکبار این دستگاهها مورد بازرسی موثر قرار بگیرند که با توجه به امکانات و حجم ماموریت ها، سازمان بازرسی نمی تواند به تنهایی کار نظارت را انجام دهد و برای اینکه کیفیت نظارت را در این حجم بالا ارتقاء دهیم شروع به جذب بازرسان افتخاری نمودیم.

جذب بازرسین افتخاری در بازرسی استان

مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه در حال شناسایی و تایید صلاحیت بازرسان افتخاری در سطح استان هستیم و این موضوع امسال در استان نهایی و اجرایی می شود، بیان داشت: بازرسان افتخاری را عمدتا نیروهای بازنشسته و متخصص که سابقه کار اجرایی نیز دارند تشکیل می دهند و این افراد باید متخصص امر بازرسی در هر حوزه ای که بازنشسته شده اند باشند و نسبت به مسایلی که به آنها محول می شود اشراف کامل داشته باشند.

تشدید نظارت بر مزایده ها و مناقصات حوزه اقتصادی استان

وی با بیان اینکه در سال جاری با تاکید حجت الاسلام پورمحمدی ریاست سازمان بازرسی کل کشور موضوع پیشگیری از وقوع جرم و تخلف را در اولویت برنامه هایمان قرار داده ایم، اظهارداشت: در وهله نخست که جزو اهداف اصلی ماست باید نظارت را متوجه گلوگاههای اقتصادی کنیم، بنابراین بخشهای معاملات دستگاه ها با بخش خصوصی، مناقصه ها و مزایده ها، سرمایه گذاری و نیز تسهیلات بانکی و تصمیماتی که در کمیسیونهای مختلف گرفته می شود مورد توجه جدی ماست.

مومن آبادی ادامه داد: بخش دیگری که به شدت مورد توجه سازمان بازرسی قرار دارد ، پاسخگویی دستگاهها به مطالبات مردم است و در این راستا طی چهار ماهه نخست سال جاری با دعوت سه تا پنج نفر از افرادی که متولی پیگیری حوزه های اقتصادی، معاملات و پاسخگویی به مردم در دستگاه های اجرایی هستند مجموعا 13 نشست آموزشی و توجیهی برگزار و علاوه بر تشریح مفاد قانونی و ضرورت توجه به قانون بایدها و نبایدها به آنها گوشزد و توجیه شده اند ، همینطور مرز همکاری آنها با دستگاه ها ی نظارتی از جمله اداره کل بازرسی تبیین و تشریح شده است.

وی ادامه داد: به معنای دیگر با متولیان این حوزه ها اتمام حجت کردیم و چنانچه در آینده به تخلفات و جرائمی رسیدیم یا سهل انگاری مشاهده کردیم هیچ عذری پذیرفته نخواهد شد.

مدیرکل بازرسی استان هرمزگان حرکت بعدی بازرسی را افزایش نظارت حین در دستگاهها عنوان کرد و بیان داشت: در پنج ماهه نخست سال بیش از 100درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این بخش رشد نظارت داشتیم ،گرچه در نیمه دوم به علت افزایش تعداد قراردادها قاعدتاً به نسبت پنج ماهه نخست کاهش نظارت خواهیم داشت.

وی به قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد اشاره کرد و افزود: برخورد بدون اغماض با متخلفین در دستگاهها مورد توجه بوده و مدیران دستگاهها نسبت به اجرای صحیح قانون توجیه شده اند.

مومن آبادی با بیان اینکه یکی از شاخصهای مهم هر کشور پتانسیل بالقوه مطبوعات است، اظهارداشت: به روزنامه ها نباید به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه کرد اما در هر صورت روزنامه ها نیز ضمن اینکه یک کار فرهنگی خوب انجام می دهند ایجاد اشتغال نیز می کنند.

وی چاپخانه را یکی از نیازهای اساسی روزنامه ها و نشریات هرمزگان دانست و افزود: برای احداث چاپخانه در استان خود روزنامه ها و نشریات می توانند در آن سهم داشته باشند و بسته به توان خود در این پروژه سرمایه گذاری کنند تا هر چه زودتر این مشکل از سد راه مطبوعات استان برداشته شود.

مشاور رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر رعایت قانون در خصوص آزادی مطبوعات تصریح کرد: در مطبوعات و روزنامه ها باید مرزهایی وجود داشته باشد و اهالی رسانه نیز به آن احترام بگذارند.

وی افزود: اگر روزنامه ها آزادی بی حد و مرز داشته باشند ممکن است مرزها رعایت نشود و خبرنگار یک روزنامه هر چه خواست از برداشت خودش بنویسد که اگر برداشت خبرنگار ، برداشت صحیحی از صحبت های یک مسئول نباشد ایجاد مشکل می کند.

اعلام آمار وقوع جرائم و ناامنی موجب بهره برداری عوامل بیگانه می شود

وی عنوان کرد: اعلام و انتشارآمارهای وقوع جرائم ناامنی توسط دستگاههای ذیصلاح موجب نا امن و ملتهب شدن فضای جامعه و همچنین موجب بهره برداری غیر صحیح عوامل بیگانه که به دنبال تضعیف نظامند می شود .

این مسئول هشدارهای اعلام شده در مطبوعات را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اما من معتقدم که صفحه حوادث رسانه ها باید مورد بازنگری علمی و تخصصی قرار بگیرد و بیشتر به سمت پیشگیری از وقوع جرایم برود و نگاه بازدارنده داشته باشد.

وی ادامه داد: من اعتقاد دارم نقش رسانه ها و مطبوعات در پیشگیری از وقوع جرم در دستگاهها نقش بی بدیل است و هر کجا که رسانه ها می توانند در پیشگیری از وقوع جرم کمک کنند دریغ نکنند.