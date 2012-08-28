به گزارش خبرنگار مهر، تساخیاگین البگدورج رئیس جمهور مغولستان دقایقی پیش برای شرکت در شانزدهمین اجلاس غیر متعهد ها در تهران در راس هیئتی 36 نفره وارد فرودگاه بین المللی تهران شد و مورد استقبال مسئولان وزارت امور خارجه ایران قرار گرفت.

وی در بدو ورود به فرودگاه امام خمینی مورد استقبال مرتضی بختیاری وزیر دادگستری کشورمان قرار گرفت و سپس از یگان تشریفات سان دید.

به گزارش مهر، تساخیاگین البگدورج رئیس جمهور مغولستان پیش از این در هنگام دریافت دعوتنامه محمود احمدی نژاد برای شرکت در اجلاس تهران اعلام کرده بود: مغولستان برای جنبش غیر متعهدها اهمیت زیادی قائل است و به همین جهت با علاقه و در عالی ترین سطح در اجلاس تهران شرکت خواهد کرد.

البگدورج قرار است در روزهای 9 و 10 شهریور در شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد شرکت کند.