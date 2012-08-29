  1. استانها
  2. هرمزگان
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۴۰

68 پروژه برق رسانی در هفته دولت افتتاح شد

68 پروژه برق رسانی در هفته دولت افتتاح شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان از افتتاح 68 پروژه برق رسانی با اعتباری بالغ بر 234 میلیارد ریال در هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالصاحب ارجمند افزود: این پروژه ها شامل77 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی،5/27 کیلومتر شبکه فشار ضعیف زمینی، 142.7 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی، 8.8 کیلومتر شبکه فشار متوسط زمینی،517 دستگاه پست هوایی،41 دستگاه پست زمینی و احداث دو هزار و 233 دستگاه چراغ روشنایی معابر است.

وی اضافه کرد: در این ایام نیز پروژه نصب و تعویض دو هزار و 500 دستگاه چراغ روشنایی معابر نیز به بهره برداری رسید.

ارجمند عنوان کرد: با بهره برداری از این پروژه ها طول شبکه فشارضعیف استان به هفت هزار و 690 کیلومتر، شبکه فشار متوسط به 13هزار و275 کیلومتر و تعداد پستهای توزیع به 17هزارو978 دستگاه افزایش یافت.

مدیرعامل توزیع نیروی برق بابیان اینکه این شرکت خدمات خود را به بیش از نیم میلیون مشترک ارائه می دهد یادآور شد: هم اکنون تعداد مشترکین این شرکت به عدد 500 هزار و139 مشترک رسیده است که مشترکین خانگی با 410 هزار و 880 مشترک بیشترین تعداد مشترک را به خود اختصادص داده و سایر مصارف با 59 هزار و 524 مشترک، مشترکین عمومی با 19 هزار و 624 مشترک، کشاورزی با شش هزار و 381 مشترک، صنعتی با یک هزار و 698 مشترک و روشنایی با دو هزارو 32 مشترک به ترتیب در رده های بعدی تعداد مشترکین قرار دارند.

کد مطلب 1683463

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها