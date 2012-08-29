68 پروژه برق رسانی در هفته دولت افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالصاحب ارجمند افزود: این پروژه ها شامل77 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی،5/27 کیلومتر شبکه فشار ضعیف زمینی، 142.7 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی، 8.8 کیلومتر شبکه فشار متوسط زمینی،517 دستگاه پست هوایی،41 دستگاه پست زمینی و احداث دو هزار و 233 دستگاه چراغ روشنایی معابر است.

وی اضافه کرد: در این ایام نیز پروژه نصب و تعویض دو هزار و 500 دستگاه چراغ روشنایی معابر نیز به بهره برداری رسید.

ارجمند عنوان کرد: با بهره برداری از این پروژه ها طول شبکه فشارضعیف استان به هفت هزار و 690 کیلومتر، شبکه فشار متوسط به 13هزار و275 کیلومتر و تعداد پستهای توزیع به 17هزارو978 دستگاه افزایش یافت.

مدیرعامل توزیع نیروی برق بابیان اینکه این شرکت خدمات خود را به بیش از نیم میلیون مشترک ارائه می دهد یادآور شد: هم اکنون تعداد مشترکین این شرکت به عدد 500 هزار و139 مشترک رسیده است که مشترکین خانگی با 410 هزار و 880 مشترک بیشترین تعداد مشترک را به خود اختصادص داده و سایر مصارف با 59 هزار و 524 مشترک، مشترکین عمومی با 19 هزار و 624 مشترک، کشاورزی با شش هزار و 381 مشترک، صنعتی با یک هزار و 698 مشترک و روشنایی با دو هزارو 32 مشترک به ترتیب در رده های بعدی تعداد مشترکین قرار دارند.