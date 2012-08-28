نمره عملکرد فرودگاه امام خمینی و مهرآباد در اجلاس عدم تعهد 20 است

محمد رسولی نژاد در حاشیه بازدید از فرودگاه بین المللی امام خمینی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه از سه ماه گذشته اقدامات ابتدایی برای هماهنگی در خصوص ورود و خروج مهمانان شانزدهمین اجلاس بین المللی جنبش عدم تعهد انجام شد، گفت: در همین راستا مانور و شبیه‌سازی هایی انجام شد و تلاش کردیم فضاهای بیشتری برای فرود هواپیماها اختصاص دهیم.

وی با بیان اینکه در فرودگاهها نورپردازی و بهسازی هایی صورت گرفت، افزود: حاصل اقدامات شرکت فرودگاههای کشور این بود که هم اکنون پرواز مهمانان اجلاس عدم تعهد به صورت روان و در بهترین شکل انجام می شود.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور افزود: تا کنون هیچ مشکلی در ورود مهمانان اجلاس تهران به وجود نیامده و ما پیش‌بینی می کنیم تا پایان اختتامیه اجلاس هم بدون هیچ مشکلی پروازها انجام شود.

رسولی نژاد با اشاره به اینکه مقامات و سران"نم" از طریق فرودگاههای بین المللی مهرآباد و امام خمینی(ره) به تهران وارد می شوند، افزود: در همین زمینه قرار است مقامات ارشد دولت کوبا و مقاماتی از بحرین وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی شوند.

وی تصریح کرد: همچنین هواپیماهای اختصاصی قرار است در فرودگاه مهرآباد فرود بیایند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور در ادامه تاکید کرد: در برخوردی که با مهمانان خارجی اجلاس در فروودگاه مهرآباد و امام خمینی داشتیم آنها اذعان می کردند که همه کارها به خوبی در حال انجام است.

رسولی نژاد افزود: نمره من به همکاران در این دو فرودگاه 20 است و از آنها رضایت کامل دارم.

