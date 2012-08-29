پایان عملیات احداث تقاطع غیر همسطح ابوذر تا خرداد 92

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمودی شامگاه سه شنبه در جریان بازدید از روند اجرای عملیات احداث این طرح ملی ضمن تاکید بر تلاش مضاعف برای بهره برداری تقاطع غیر همسطح ابوذر تا 9 ماه آینده، افزود: مسائل و مشکلات قانونی، مالی و حقوقی این طرح هر چه سریعتر رفع شود.

وی اظهار داشت: پروژه تقاطع غیر هم سطح ابوذر در امتداد آزادراه ارومیه و تبریز در قالب طرح مهر ماندگار معرفی شده و باید با رفع مسائل و مشکلات و تامین اعتبارات لازم به بهره برداری رسیده و در اختیار مردم قرار گیرند.

در ادامه نشست فوق العاده معاون عمرانی استاندار با مسئولان شرکت سرمایه گذار تقاطع 3 سطحی ابوذر به منظور بررسی آخرین وضعیت طرح و برنامه زمان بندی اجرای آن در محل کارگاه این پروژه در ارومیه برگزار شد.

در این نشست طرفین با اذعان اینکه مشکلات اجرایی پروژه برطرف شده و فضای کار برای عوامل اجرایی پیمانکار فراهم است بر تسریع عملیات اجرا و اتخاذ تدابیر لازم برای اتمام پروژه تا خرداد ماه 92 تاکید کرده و برنامه های پیش بینی شده برای تسریع در عملیات احداث و تکمیل پروژه آزاد راه ارومیه به تبریز بررسی شد .

پروژه آزاد راه ارومیه- تبریز در قالب پنج قطعه طراحی شده است که در حال حاظرعملیات تکمیل قطعه اول شامل تجهیز کارگاه های احداث 3 تقاطع غیر همسطح ، نصب روشنایی مسیر و نصب گاردریل آن از محل تقاطع ابوذر تا عوارضی ارومیه و عملیات تعریض و احداث قطعات دوم و چهارم پروژه در حال اجرا است .

همچنین در ادامه معاون عمرانی استاندار از عملیات ساماندهی معابر عمومی محله اسلام آباد و احداث فضای سبز به مساحت 7 هکتار در محله کوثر ارومیه بازدید کرد .

تقاطع غیرهمسطح ابوذر در بزرگراه خاتم الانبیاء، ورودی و خروجی شرق شهرستان ارومیه، بعنوان بزرگترین تقاطع غیرهمسطح آذربایجان غربی و یکی از پروژه های فاخر راهسازی آذربایجان غربی با اعتبار 300 میلیارد ریال احداث می شود.

عملیات اجرایی ساخت این تقاطع شامل بیش از 2هزار و 800 کیلوگرم آرماتوربندی، 10هزار و 888 مترمربع قالب بندی، بیش از 26 هزار مترمکعب عملیات بتن ریزی و حفاری، شمع کوبی ، سپرکوبی بطول 2هزارو 700 متر می شود.

همچنین پروژه آزاد راه ارومیه به تبریز در قالب 5 قطعه بطول 126 کیلومتر بوده که قطعه 2 مسیر در قالب پروژه میانگذر دریاچه ارومیه طرح و اجرا می شود.

پروژه تقاطع غیر همسطح ابوذر ارومیه از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی محسوب می شود.