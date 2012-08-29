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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۰۷

احمدزاده خبر داد:

دهه فجر آغاز آبگیری سد اینجه شوط/ آبیاری 200 هکتار اراضی کشاورزی

دهه فجر آغاز آبگیری سد اینجه شوط/ آبیاری 200 هکتار اراضی کشاورزی

ارومیه- خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شوط از اتمام عملیات احداث و بهره برداری و آبگیری سد اینجه قدیم این شهرستان از دهه فجر امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدزاده صبح چهارشنبه در جریان بازدید فرماندار شوط از روند اجرای پروژه سد خاکی اینجه قدیم پیشرفت فیزیکی این طرح را 96 درصد اعلام کرد و با بیان اینکه این طرح دهه فجر به بهره برداری می رسد، افزود: این سد با هدف بهره برداری از جریانهای سطحی آب، توسعه آبیاری اراضی و مقابله با خشکسالیهای اخیر و احتمالی آینده احداث می شود.

وی با بیان اینکه عملیات احداث این سد خاکی از سال 85 آغاز شده، اظهار داشت: این سد از نوع سد خاکی با هسته رسی که ارتفاع آن 19 متر و طول تاج 400 متر و عرض تاج سد 7 متر با ظرفیت ذخیره سازی 5 میلیون متر مکعب آب در حال احداث است.

مدیر جهاد کشاورزی شوط در خصوص اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه حوزه آب، عنوان کرد: برای احداث این سد مبلغ 4 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی و استانی اختصاص یافته و تا به حال 35 میلیارد هزینه شده و در دهه فجر امسال به بهره برداری رسیده و آبگیری می شود.

احمدزاده یادآور شد: با بهره برداری از این سد خاکی مقدار 200 هکتار از اراضی دیمی بوسیله آبیاری تحت فشار به آبی تبدیل شده و برای 83 نفر به صورت مستقیم زمینه شغلی ایجاد می شود.

فرماندار شوط نیز در این بازدید برای تسریع در روند اجرای پروژه تاکید کرد و افزود :ما هر چه داریم به کار خواهیم گرفت تا مشکل کم آبی و اشتغال در زمینه کشاورزی حل و پروژه هر چه زودتر آماده بهره برداری شود.

اصغر پیام اظهار داشت: همچنین این سد میتواند جاذبه های گردشگری و توریستی زیبایی نیز برای منطقه به همراه داشته باشد.

کد مطلب 1683480

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