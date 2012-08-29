30 درصد جمعیت روستایی آذربایجان غربی از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن احمدپور صبح چهارشنبه در جریان افتتاح طرحهای گازرسانی به روستاهای شوربولاغ و ملاجنود خوی با اشاره به بهره مندی 98 درصد جمعیت شهری و 30 درصد جمعیت روستایی آذربایجان غربی از نعمت گاز، افزود: طرح گاز رسانی 33 روستا آماده افتتاح بوده که با افتتاح این پروژه ها تعداد روستاهای بهره مند از نعمت گاز به 279 روستا می رسد.

وی با بیان اینکه باجذب 128 درصد از اعتبارات عمرانی، 7 هزار کیلومتر شبکه انتقال و 30 هزا علمک در 34 شهر و 33 روستا نصب شده است، اظهار داشت: هم اکنون 512 مصرف کننده صنعتی و عمده در مناطق مختلف آذربایجان غربی در حال بهره برداری از گاز هستند.

رئیس امور مهندسی و اجرایی طرحهای شرکت گاز آذربایجان غربی در خصوص انجام عملیات گازرسانی در شهرستان خوی نیز عنوان کرد: در این شهرستان 528 کیلومتر شبکه گذاری با 71 ایستگاه تقلیل فشار راه اندازی شده و 30 هزار علمک نصب و 70 هزار خانوار از نعمت گاز بهره مند هستند.

احمدپور با بیان اینکه تعداد روستاهای بهره مند از نعمت گاز در خوی به 31 روستا می رسد و 5 روستا نیز آماده گازرسانی بوده و تا پایان سال جاری به 11 روستا گازرسانی می شود، ادامه داد: هم اکنون در خوی 12 جایگاه سوخت گاز طبیعی با اعتباری بالغ بر 18 میلیارد ریال آماده بهره برداری است.

وی در خصوص عملیات گازرسانی به کارخانه سیمان خوی نیز اظهار داشت: شبکه گازرسانی به این کارخانه از طریق سومین خط انتقال اقدام شده و با انجام این عملیات می توانیم به کارخانه آذرسپید و شهرک صنعتی ایواوغلی نیز شبکه انتقال گازرسانی اجرا کنیم.