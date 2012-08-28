  1. سیاست
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱:۳۳

تساخیاگین البگدورج:

ایران در زمان ریاست سه ساله خود می تواند "نم" را توسعه می دهد

ایران در زمان ریاست سه ساله خود می تواند "نم" را توسعه می دهد

رئیس جمهور مغولستان با بیان اینکه ایران می تواند در دوران ریاست سه ساله خود بر جنبش عدم تعهد، فعالیتهای آن را توسعه دهد، گفت: ایران قادر است درک متقابل کشورها از یکدیگر را که پایه اصلی صلح جهانی است تقویت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تساخیاگین البگدورج رئیس جمهور مغولستان در بدو ورود به فرودگاه امام خمینی (ره) در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه مغولستان یکی از اعضای فعال جنبش عدم تعهد است، گفت: جنبش عدم تعهد در دنیای امروز دارای اهمیت زیادی است.

وی با بیان اینکه ایران می تواند در دوران ریاست سه ساله خود بر جنبش عدم تعهد، فعالیتهای آن را توسعه دهد، گفت: ایران قادر است درک متقابل کشورها از یکدیگر را که پایه اصلی صلح جهانی است تقویت کند.

رئیس جمهور مغولستان تصریح کرد: برای دولت ایران بسیار خوشحالم که می تواند در دوران ریاست خود عملکرد جنبش را توسعه دهد و فکر می کنم برنامه هایی نیز در این زمینه داشته باشد.

تساخیاگین البگدورجبا با اشاره به اینکه جنبش عدم تعهد تاثیر زیادی بر تبادل عقاید و به اشتراک نظر رسیدن کشورهای جهان داشته باشد، گفت: همچنین این جنبش می تواند در برقراری صلح جهانی تاثیر زیادی داشته باشد.

کد مطلب 1683483

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