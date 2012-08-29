تغییر نام بیداری اسلامی به بهار عربی بیانگر ضعف در تحلیل ها است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید قاسمی شامگاه سه شنبه در سلسله نشست‌های گفتمان دانشجویان جهان اسلام در مشهد، اظهار کرد: امروز نیز که بیداری اسلامی در کشورهای منطقه روی داده عده ای به دنبال این هستند که از واژه های بهار عربی و بیداری انسانی استفاده کنند.

سردار قاسمی با بیان این مطلب که کشورهایی که امروز در آن بیداری صورت گرفته باید بدانند در تاریخ تنها روح‌الله خمینی به عنوان یک رهبر، سبب شکل‌گیری یک بیداری عظیم اسلامی شد، افزود: انقلاب اسلامی ایران برای هفت پشت استکبار بس بود و آنان از یک تاکتیک دو بار شکست نخورده و امروز مستکبران حرکت‌های جهانی را نابود می کنند.

وی در خصوص بیان نکردن رمز موفقیت انقلاب برای افراد جامعه عنوان کرد: برخی از اساتید دانشگاه معتقدند انقلاب ایران بوی آمریکایی یا انگلیسی می‌دهد که این امر ناشی از بیان نکردن رمز موفقیت انقلاب است.

نسخه ای برای حذف انقلاب اسلامی ایران

وی تصریح کرد: بسیار متأسفم که حتی دولتمردان نیز با الفاظ من درآوردی و تحلیل‌هایی غیرواقعی از مسئولیت خود شانه خالی می کنند و تنها به رول و مسئولیت خود بسنده می نمایند.

وی سپس با اشاره به انقلاب اسلامی بیان کرد: از واقعه بزرگ انقلاب اسلامی که حضرت روح الله از آن به عنوان انفجار نور نام می برد بیش از سه دهه می گذرد و به طور مشخص هرگونه تحولی که قبل از انقلاب اسلامی ایران در جهان رخ داده است از این زلزله بزرگ بی تاثیر نبوده است.

وی ادامه داد: طی این دهه ها برای نابودی انقلاب اسلامی در داخل و خارج کشور نسخه هایی پیچیده شده و برگزاری کنفرانسی در شهرطائف به همراه جمعی از مستکبران و دول استکباری برای بررسی تاکتیک های حذف انقلاب اسلامی از جمله این نسخه ها است.

استفاده مستکبران از پتانسیل خویش برای براندازی نهضت اسلامی

وی افزود: در واقع هنگامی که نهضت های اسلامی بخواهند در مسیر شکوفایی قرار بگیرند مستکبران از پتانسیل های خود برای حذف و براندازی آن نهضت استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه انشقاق سوریه از درون و اتفاقاتی که امروز در این کشور روی می دهد در ایران نیز اتفاق افتاده است، بیان کرد: جریاناتی که امروز در سوریه، سودان و لیبی اتفاق می افتد دو سال پیش از جنگ تحمیلی برای ایران نیز روی داده است اما ایران با ظرافت خاص و رهنمودها و تاکتیک های امام خمینی توانست از کمند استکبار رهایی یابد.

تاکتیک امام خمینی برای انقلاب اسلامی غافلگیر کننده بود

وی با تاکید بر اینکه فرمول حضرت امام خمینی برای انقلاب اسلامی جدید و غافلگیر کننده بود، افزود: امام خمینی با اتخاذ تاکتیک نه شرقی و نه غربی، بدون سلاح، امکانات و سربازان آموزش دیده حیرت تحلیلگران آمریکایی و انگلیسی را برانگیخت.

وی تصریح کرد: هنوز نیز بعد از گذشت سال های سال بسیاری از تحلیل گران از اینکه انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی و بدون هیچ امکاناتی موفق شد متعجب هستند.

وی با اشاره به جنگ ایران و عراق گفت: در زمان جنگ تحمیلی ایران تنها با عراق نمی جنگید چرا که 110 کشور حامی رسمی عراق بودند و گرفتن اسرای افغانی، پاکستانی، سودانی و سومالی از 18 ملیت مختلف گواه این امر است.

وی ادامه داد: در زمان جنگ تحمیلی 37 کشور به طور رسمی آماده نبرد با ایران و 100 کشور نیز حامی رسمی این اتفاق بودند.

143 کشور به دنبال فشار بر روی خط مقاومت سوریه

وی با بیان مطلب فوق افزود: امروز نیز بیش از 143 کشور به دنبال فشار بر روی خط مقاومت سوریه هستند و این موضوع به دوران جنگ تحمیلی ایران و عراق شباهت دارد.

عضو قرارگاه فرهنگی عمار سپس در خصوص مجموعه ای که یک انقلاب را شکل می دهد، یادآور شد: برای شکل‌گیری یک انقلاب به مجموعه ای برای انتقال منویات، تفکرات رهبر، پیام ها و همچنین آموزش به مردم در پایگاه ها نیاز است.