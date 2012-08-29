افتتاح و بهره برداری از 14 طرح در جنوب آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ششمین روز هفته دولت با حضور مسئولان 4 طرح عمرانی و کشاورزی اشنویه شامل کانال کشاورزی روستاهای گل ماوران وسه کانی، مرمت چشمه عین الروم و سازه های مکانیکی شیخ عثمان در بخش مرکزی افتتاح شدند.

کانال کشاورزی روستاهای سه کانی و گل ملوران درمجموع بطول 1.2 کیلومتر و جهت استفاده بهینه از منابع آبی در مصارف کشاورزی این روستاها و با اعتبار 1100 میلیون ریال به بهره برداری رسید، چشمه باستانی عین الروم از طرحهای بسیج سازندگی بوده که با اعتبار 100 میلیون ریال و با احداث حوضچه های متعدد در مسیر چشمه در این طرح جذابیت خاصی به منطقه بخشیده است.

احداث سدهای ملاتی و گابیونی در روستای شیخ عثمان به طول 2500 مترمکعب و در6 دهنه جهت جمع آوری آبهای سطحی از دیگر طرحها بود که برای اجرای آن 1115 میلیون ریال صرف شده است.

افتتاح آسفالت راه روستایی یوسفکل - بانه زیر

همچنین طی مراسمی پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی گندکه، بناویله کوچک، یوسفکل و بانه زیر به طول 9.7 کیومتر و عرض 5.5 متر و بهره مندی 173 خانوار با هزینه ای بالغ بر 750 میلیون تومان به بهره برداری رسید، در سالهای قبل عملیات خاکبرداری دولایه زیر اساس و احداث 18 دستگاه ابنیه با هزینه ای بالغ بر 550 میلیون تومان اجرا شده است .

بهره برداری از 6 طرح جدید در مهاباد به مناسبت هفته دولت

در شهرستان مهاباد نیز بهره برداری از 6 طرح جدید به مناسبت هفته دولت آغاز شد که از مجموع طرح های افتتاحی شده سه طرح شهری و سه طرح روستایی بود.

فرماندارمهاباد در مراسم افتتاح این پروژه ها گفت: این طرح ها شامل طرح هادی روستاهای "یوسف کند" با چهار میلیارد و 880 میلیون ریال و روستای "حاجی خوش" با بیش ازچهار میلیارد ریال بودند.

خضر کاک درویشی افزود: دیوار ساحلی "لج" و زمین فوتبال رو باز در این روستا که به ترتیب با 500 و 640میلیون ریال اعتبار به بهره برداری رسیدند .

وی اضافه کرد: برای تکمیل و اجرای پروژه ها بالغ بر 27 میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار صرف شده است.

شهردار مهاباد نیز درباره طرحهای حوزه شهری گفت: این طرح ها شامل پارک جنب میدان استاد "هژار"، با چهار میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبار و پارک جنب میدان استاد "هیمن" با اعتبار دومیلیارد 800میلیون ریال است که در ورودی مهاباد از سمت های ارومیه و میاندوآب بودند.

ابراهیم کریمی اضافه کرد: برای بلوار گلها که در منطقه "موکریان" واقع شده بیش از 15میلیارد ریال هزینه شده که با افتتاح طرح های امروز مجموع میدانهای ورزشی شهرستان به هفت میدان و پارک های شهرستان به 19 پارک بامساحت 23 هکتار رسید.

افتتاح 2 پروژه گازرسانی شاهین دژ با حضور معاون امور برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی

در ششمین روز از هفته مبارک دولت و در مراسمی با حضور معاون برنامه ریزی و بودجه استانداری آذربایجان غربی 2 پروژه گازرسانی در شهرستان شاهین دژ افتتاح و به بهره برداری رسید.

محمودی آذر معاون بهره برداری شرکت گاز آذربایجان غربی در مراسم افتتاح پروژه گازرسانی به روستای ینگی آباد، عباسبلاغی از توابع بخش مرکزی شاهین دژ گفت: برای گازرسانی به روستاهای عباس بلاغی وینگی آباد بیش از 37 میلیارد ریال اعتبار هرینه شده است.