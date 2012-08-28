خوزه میگوئل: ایران نقش برجسته ای در حل بحران سوریه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خوزه میگوئل مخیا آبرئو معاون نخست وزیر جمهوری دومنیکن بامداد چهارشنبه در بدو ورود به فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با تاکید بر اینکه بسیار خوشحالم که برای شرکت در شانزدهمین اجلاس بین المللی جنبش عدم تعهد به تهران سفر کرده ام، گفت: برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد نقش زیادی در همگرایی کشورهای عضو دارد.

وی افزود: دومنیکن کشوری است که همواره در صلح و آرامش بوده و خواستار این بوده است که جنبش عدم تعهد و دیگر سازمانهای بین المللی در راستای صلح و عدالت جهانی حرکت کنند.

معاون نخست وزیر جمهوری دومنیکن تصریح کرد: ایران هم اکنون یکی از کشورهای تاثیر گزار در حل و فصل مسائل جهانی است و امروز این نقش با برگزاری اجلاس تهران و عهده گرفتن ریاست سه ساله توسط ایران برجسته تر شده است.

مخیا آبرئو تاکید کرد: امروز معتقدم ایران نقش برجسته ای در حل بحران سوریه دارد و می تواند این مناقشه را به سرعت حل کند.