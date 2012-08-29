سامانه سامد از تردد بی شمار مردمی جلوگیری کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید کیانی شامگاه سه شنبه در بازدید از محل سامانه سامد و رسیدگی به درخواستهای مردمی در محل استانداری خوزستان با تقدیر از تلاش های صورت گرفته برای حل و مرتفع شدن مشکلات مردمی از طریق ارائه درخواستهای خود و ارسال آنها به دستگاه ها و مکان های مختلف عنوان کرد: راه اندازی این سامانه و همچنین خط تلفن 111 یکی از ابتکارات عالی دولت برای گسترش ارتباط با مردم بود.

کیانی ضمن تبیین اصل خدمت به مردم، تلاشهای ارزشمند کارکنان سامد را با توجه به حجم زیاد و اثربخش این فعالیتها مورد تاکید قرار داد و دریافت ایده، طرح، پیشنهاد ، نظرات و شکایات مردمی را از مهمترین کارکرد های این مجموعه برشمرد.

رئیس گروه مشاوران جوان استان خوزستان با اشاره به اینکه دولتهایی که به مردم امکان مشارکت و ارائه نظرات می دهند ، برای تصمیم‌گیری در موقعیت بهتری قرار دارند و تصمیمات آنها از پشتیبانی عمومی بیشتری برخوردار خواهد بود، افزود: این امکان در دولتهای نهم و دهم شکل جدی تر و اثربخش تری به خود گرفت.

وی ادامه داد: با راه اندازی سامانه ارتباط الکترونیک سامد و سامانه تلفنی 111 بخش زیادی از مشکلات مردم در مراجعه به ادارات حل و از اتلاف وقت آنها جلوگیری به عمل آمد ضمن آنکه از راهنمایی و مشاوره لازم نیز در ارتباط با موضوع درخواست آنها بهره مند می شوند.



در همین راستا علی جمالپور مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری خوزستان به ارائه گزارش کاملی از روند فعالیتهای صورت گرفته در مجموعه سامد پرداخت.



جمالپور عنوان کرد: مرکز ارتباطات مردمی براساس الزامات قانونی حاکم بر نظام ارتباطات و حکومت در راستای تحقق اصول 90، 162، 173و 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده 142 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات و... به مثابه رسانه ای کارآمد در برقراری ارتباط بین مردم و دولت، نقش محوری و موثری ایفا می‌کند.



وی تصریح کرد: مرکز ارتباطات مردمی به عنوان عالی ترین مرجع نظارت بر ارتباطات مردمی با مدیریت ایده ها، نظرها، طرحها، شکایتها، درخواستها، انتقادها و ابراز احساسات می کوشد تا با برقراری ارتباطات پویا بین مردم و دولت و افزایش سطح دسترسی مردم به مسئولان و کارگزاران با رویکرد حل مشکل و مشارکت در برنامه ریزی و نظارت، زمینه مشارکت همگانی و تحقق کابینه 70 میلیونی را عملی سازد.