"ژوزه" به کنفرانس خبری پیش از بازی با فولاد نیامد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی پیش از دیدار فولاد با پرسپولیس سه شنبه شب در سالن کنفرانس هتل فجر سپاه برگزار شد. حسین فرکی، سرمربی فولاد خوزستان راس ساعت مقرر در این نشست حاضر شد و به سئوالات خبرنگارن رسانههای گروهی پاسخ داد.
مطابق برنامهریزی قبلی قرار بود سرمربی پرسپولیس به همراه مترجم و مدیر رسانهای این باشگاه نیز در این کنفرانس خبری حضور یابند که اینگونه نشد.
این در حالی بود که مدیر رسانهای پرسپولیس گوشی خود را خاموش کرده بود و به همین دلیل با مدیر روابط عمومی این باشگاه تماس گرفته شد که نامبرده اعلام کرد به دلیل دیر رسیدن تیم، امکان حضور در نشست مطبوعاتی وجود ندارد.
اصحاب رسانه حاضر در محل برگزاری نشست نیز با شنیدن این خبر سالن را ترک کردند و بعد از 20 دقیقه انتظار برای حضور کادرفنی تیم پرسپولیس تهران در این نشست خبری راهی منازل خود شدند.
کنفرانسهای مطبوعاتی پیش از مسابقات در دو فصل اخیر بارها با مشکلات این چنینی مواجه بوده و برخی از سرمربیان تیمهای لیگ برتری به صورت سلیقهای و در صورت تمایل در این نشستها حضور مییابند.
این در حالی است که سازمان لیگ و بخش روابط عمومی و امور رسانهای آن، بارها در جلسات مکرر بر برگزاری این کنفرانسها تاکید کرده و حتی سرمربیان غایب را تهدید به پرداخت جرایم نقدی کردهاند اما ظاهرا این حربه نیز کارساز نبوده و نیست.
دیدار دو تیم فولادخوزستان و پرسپولیس تهران در چارچوب هفته هفتم مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور ساعت 20 چهارشنبه هشتم شهریورماه در ورزشگاه تختی اهواز برگزار میشود.
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