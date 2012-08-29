به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی سه شنبه شب در نشست خبری پیش از بازی فولاد و پرسپولیس تهران در اهواز اظهار داشت: هرچند حریف این هفته ما تیم بزرگ و صاحب نامی است و از هواداران بی شمار و بازیکنان سطح اول بهره می‌برد ولی ما در این بازی صرفا به دنبال کسب هر سه امتیاز بازی هستیم.

وی افزود: با وجود اینکه احترام فراوانی برای تیم پرسپولیس و هواداران آن قائل هستم ولی اعلام می‌کنم که در بازی با این تیم، تنها به کسب یک پیروزی شیرین فکر می‌کنم تا شرایط فولاد در ادامه رقابت‌های لیگ برتر بهبود یابد.

فرکی بیان کرد: در حالی مقابل پرسپولیس صف آرایی می‌کنیم که می‌توانیم از شرایط میزبانی به خوبی استفاده کنیم و بازیکنان فولاد برای ارائه یک بازی خوب از آمادگی مناسب برخوردار هستند.

سرمربی فولاد خوزستان تصریح کرد: از نظر امتیاز با پرسپولیس هم رده هستیم و تنها تفاضل گل میان فولاد و پرسپولیس حکمفرماست به همین دلیل امیدوارم در این بازی بدشانسی‌های بازی‌های قبل برای ما تکرار نشود و با پیروزی دل هواداران خود را شاد کنیم.

وی با بیان اینکه قصد داریم با کسب پیروزی در این دیدار با شرایطی بهتری به مصاف ذوب آهن اصفهان در بازی بعدی برویم، افزود: امیدوارم نتیجه بازی به گونه‌ای رقم بخورد که با شادکامی به خانه برویم.

فرکی با بیان اینکه ساختار حمله و دفاع فولاد از کیفیت لازم برخوردار است، اظهار کرد: اینکه برخی مواقع مشاهده می‌کنیم در این دو خط با مشکل مواجه می‌شویم به این دلیل است که هنوز به ساختار تیمی مورد نظر دست پیدا نکرده‌ایم. امیدوارم مجبور نشوم که به خاطر عملکرد بد بازیکنان تغیراتی در این دو خط بدهیم.

وی با اشاره به اینکه نتایج کسب شده تیم نتایجی نیست که مدنظر ما باشد، افزود: با توجه به گذشت زمان باید بهتر نتیجه می‌گرفتیم هر چند اگر بخواهیم خود را با دیگر تیم‌های لیگ مقایسه کنیم متوجه می‌شویم هنوز اتفاق بدی در تیم ما رخ نداده است ولی تلاش خود را انجام خواهیم داد تا با برطرف کردن نقاط ضعف خود، بهترین نتایج را کسب کنیم.

سرمربی تیم فولاد خوزستان، شکست‌های اخیر کسب شده این تیم را عاملی استرس زا بین بازیکنان قلمداد کرد و گفت: امیدوارم هر چه سریع‌تر به ساختار تیمی مدنظرمان دست پیدا کنیم و در ادامه رقابت‌های لیگ برتر بهتر نتیجه بگیریم.

فرکی عنوان کرد: در این فصل تغییرات فراوانی در تیم فولاد به خصوص در بخش‌های جذب بازیکن خارجی و غیربومی و همینطور کادرفنی صورت گرفته به همین دلیل زمان لازم است که ما به هماهنگی لازم دست پیدا کنیم. البته باید گفت که تمرینات تیم در ماه رمضان آغاز شد و ما نتوانستیم از بهترین زمان ممکن برای آماده سازی تیم به خوبی استفاده کنیم.

وی بیان کرد: زمانی که در خانه بازی می‌کنیم باید از فاکتور هواداران به خوبی برابر حریفان استفاده کنیم اما وقتی تیم در خانه نتیجه نمی‌گیرد طبیعی است که استرس بر بازیکنان حکمفرما می‌شود و آنها نمی‌توانند آنگونه که از آنها انتظار می‌رود عملکرد خود را نشان دهند این در حالی است که ما در دیدارهای بیرون از خانه چون فشاری چندانی تحمل نمی‌کنیم راحت‌تر بازی می‌کنیم.

فرکی با اشاره به اینکه تا جایی که توان داشته باشم به کارم در فولاد را ادامه می‌دهم و هر وقت دیگر توان لازم برای هدایت تیم را نداشتم باشگاه مختار است هر تصمیمی در مورد من اتخاذ کند، اظهار کرد: در شرایط فعلی بهترین پاداشی که می‌توانیم دریافت کنیم این است که در این بازی به هر سه امتیاز دست پیدا کنیم.

دیدار دو تیم فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران در چارچوب هفته هفتم مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور ساعت 20 چهارشنبه هشتم شهریورماه در ورزشگاه تختی اهواز برگزار می‌شود.