توجه به فنی و حرفه ای عامل رسیدن به توسعه پایدار

رحمان قلاوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص افتتاح بزرگترین مرکز تخصصی سنجش مهارت جنوب غرب کشور در اهواز اظهار کرد: این مرکز از پروژه های مصوب سفر هیئت دولت به استان است که با تخصیص اعتبارات استانی و ملی اکنون آماده بهره برداری است.

وی با بیان اینکه فضای این مرکز قرار بود دو برابر وضعیت فعلی باشد، افزود: به دلیل مشکلاتی که در تمکن زمین برای ساخت مرکز به وجود آمد، نقشه این مرکز دچار تغییراتی شد و در حال حاضر با 11 هزار و 700 متر مربع زیر بنا آماده شده است.



قلاوند تصریح کرد: تجهیز و توسعه این مرکز در دستور کار است به طوری که با تجهیز آن این مرکز به بزرگتری مرکز آزمونی کشور تبدیل می شود.



وی با بیان اینکه بخش آزمون و سنجش در مراکز فنی و حرفه ای در سالهای گذشته جدا شده است، افزود: راه اندازی این مرکز منجر به برگزاری آزمون در شرایط واقعی و سختگیرانه تری می شود.



مدیر کل فنی و حرفه ای استان خوزستان هدف ایجاد و راه اندازی این مرکز را جلوگیری از اشغال کارگاه های آموزشی و انجام وظیفه آموزش با ظرفیت کامل عنوان کرد و گفت: با راه اندازی این مرکز بخش عمده ای از آزمونها به آن سوق داده می شوند و مراکز آموزشی فقط مختص فعالیتهای آموزشی خواهند بود.



وی با بیان اینکه آزمونهای فنی و حرفه ای به صورت ماهانه انجام می شوند، افزود: این مرکز توانایی پذیرش سالانه 50 هزار نفر را دارد.



قلاوند توجه به آموزش به ویژه آموزشهای فنی و حرفه ای را ضروری دانست و گفت: اگر بخواهیم به توسعه پایدار دست یابیم باید به آموزشهای فنی و حرفه ای و آموزشهایی که بازار تولید وکار را هدف قرار داده اند توجه کنیم.



وی تصریح کرد: در استان خوزستان در فعالیت دولت نهم و دهم توجه ویژه ای به آموزشهای فنی و حرفه ای شده و از حمایت های مناسبی برخوردار بوده ایم.