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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۵۰

قلاوند عنوان کرد:

توجه به فنی و حرفه ای عامل رسیدن به توسعه پایدار

توجه به فنی و حرفه ای عامل رسیدن به توسعه پایدار

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل فنی و حرفه ای استان خوزستان توجه ویژه به آموزشهای فنی و حرفه ای را از عوامل رسیدن به توسعه پایدار عنوان کرد.

رحمان قلاوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص افتتاح بزرگترین مرکز تخصصی سنجش مهارت جنوب غرب کشور در اهواز اظهار کرد: این مرکز از پروژه های مصوب سفر هیئت دولت به استان است که با تخصیص اعتبارات استانی و ملی اکنون آماده بهره برداری است.

وی با بیان اینکه فضای این مرکز قرار بود دو برابر وضعیت فعلی باشد، افزود: به دلیل مشکلاتی که در تمکن زمین برای ساخت مرکز به وجود آمد، نقشه این مرکز دچار تغییراتی شد و در حال حاضر با 11 هزار و 700 متر مربع زیر بنا آماده شده است.

قلاوند تصریح کرد: تجهیز و توسعه این مرکز در دستور کار است به طوری که با تجهیز آن این مرکز به بزرگتری مرکز آزمونی کشور تبدیل می شود.

وی با بیان اینکه بخش آزمون و سنجش در مراکز فنی و حرفه ای در سالهای گذشته جدا شده است، افزود: راه اندازی این مرکز منجر به برگزاری آزمون در شرایط واقعی و سختگیرانه تری می شود.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان خوزستان هدف ایجاد و راه اندازی این مرکز را جلوگیری از اشغال کارگاه های آموزشی و انجام وظیفه آموزش با ظرفیت کامل عنوان کرد و گفت: با راه اندازی این مرکز بخش عمده ای از آزمونها به آن سوق داده می شوند و مراکز آموزشی فقط مختص فعالیتهای آموزشی خواهند بود.

وی با بیان اینکه آزمونهای فنی و حرفه ای به صورت ماهانه انجام می شوند، افزود: این مرکز توانایی پذیرش سالانه 50 هزار نفر را دارد.

قلاوند توجه به آموزش به ویژه آموزشهای فنی و حرفه ای را ضروری دانست و گفت: اگر بخواهیم به توسعه پایدار دست یابیم باید به آموزشهای فنی و حرفه ای و آموزشهایی که بازار تولید وکار را هدف قرار داده اند توجه کنیم.

وی تصریح کرد: در استان خوزستان در فعالیت دولت نهم و دهم توجه ویژه ای به آموزشهای فنی و حرفه ای شده و از حمایت های مناسبی برخوردار بوده ایم.
کد مطلب 1683499

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