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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۵۰

طرح پیمایش سرزمینی مشترکین آبفا در خوزستان اجرا می شود

طرح پیمایش سرزمینی مشترکین آبفا در خوزستان اجرا می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: سرپرست شرکت آب و فاضلاب خوزستان از اجرای موفق طرح آزمایشی پیمایش سرزمینی در شهر سوسنگرد خبر داد و گفت: از نیمه دوم سال جاری این طرح در 15 شهر دیگر استان اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی صنیعی نژاد افزود: این طرح با هدف به روزرسانی اطلاعات مشترکین آب استان برای خدمات رسانی بهتر به شهروندان اجرا می شود.

وی افزود: در این طرح ماموران آبفا با لباس متحدالشکل و کارت شناسایی معتبر به خانه های مراجعه و مواردی همچون صحت کنتور، نصب استاندارد اشتراک، استفاده از مخزن و پمپ روی شبکه، شناسایی اشتراکهای غیرمجاز و غیرفعال و ... را مورد بازدید و بررسی قرار می دهند.

صنیعی نژاد از اجرای این طرح در سال 89 به طور آزمایشی در شهر سوسنگرد خبر داد و تصریح کرد: این طرح با موفقیت در شهر سوسنگرد اجرا و اطلاعات آن بر روی نقشه منتقل شده است که با انجام این کار، خدمات رسانی به مشترکین سوسنگردی ارتقا بسیاری یافته است.

سرپرست شرکت آبفا خوزستان با اعلام اینکه فاز اول این طرح از ابتدای شهریور ماه در شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان به اجرا گذاشته می شود، از مشترکین درخواست کرد اطلاعات درخواستی از قبیل کدپستی، شماره تلفن همراه سرپرست خانوار و ... را در اختیار مامورین این شرکت قرار دهند.
کد مطلب 1683500

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