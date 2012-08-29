آمار بیکاری خوزستان از میانگین کشوری 2.9 درصد کمتر است

سید خلف موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اشتغال، تولید و بهره وری از دغدغه های مهم مسئولان و وظایف همه دستگاه های اجرایی است.

وی با بیان اینکه اشتغال تنها وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و وزارتخانه های زیربنایی دیگری نیز چون جهاد کشاورزی، صنعت معدن ، نفت و ... نیز در این راستا وظایفی دارند، افزود: بخشی از اشتغال نیز بر عهده مردم و بخش خصوصی است.



موسوی با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در راستای کاهش نرخ بیکاری استان گفت: براساس آماری که از مرکز اعلام شده در حال حاضر آمار بیکاری خوزستان نبست به استانهای دیگر و میانگین کشوری 2.9 کمتر است و حدود 10درصد آمار بهار سال 1391 است.



وی ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری را منوط به اتصال زنجیره آموزشها به بازار کار دانست و افزود: با توجه به اینکه بیشتر افراد مراجعه کننده برای شغل فارغ التحصیلان بیکار هستند، اتصال این زنجیره در برنامه کار کارگروه اشتغال و سرمای گذاری گنجانده شده است.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: برای ایجاد اشتغال باید به توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای توجه بیشتری شود زیرا این آموزشها منجر به ایجاد شغل پایدار و گذر از اشتغال موقت و زودگذر خواهد شد.



وی همچنین به فعالیتهای صورت گرفته برای توسعه اشتغال در استان اشاره کرد و گفت: اگرچه انتظارات مردم استان بالاست اما وظیفه مدیر تلفیق امکانات محدود برای انتظارات نامحدود است.



موسوی با به حق دانستن انتظارات مردم استان تصریح کرد: سرمایه گذاری های دولت در استان تا کنون روند مطلوبی داشته و خوزستان در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته است.



وی به تسهیلات بنگاه های زوده بازده اقتصادی اشاره کرد و گفت: سهم استان خوزستان در این بخش پنج هزار میلیارد تومان بوده که هنوز سه هزار میلیارد تومان آن جذب نشده است.



موسوی با اشاره به تلاش صورت گرفته در این راستا از احیای مجدد سهم استان خبر داد و افزود: در بخش اشتغالزایی پرداخت دو هزار و 400 میلیارد تومان توسط بانک ها برای سال جاری قطعی شده است.



وی ادامه داد: همچنین برای طرح های نیمه تمام صنعتی، تولیدی تسهیلات جدید که حدود هزار میلیارد تومان است به کارگاه های جدید پرداخت می شود.