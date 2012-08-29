اعضای نم باید زبان واحد برای برقراری صلح جهانی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، پنگ ساوات بوپا وزیر ارشد کابینه لائوس که برای شرکت در شانزدهمین اجلاس اعضای جنبش عدم تعهد وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شد در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه از حضور در جمهوری اسلامی ایران بسیار خوشحال هستم گفت: امیدوارم اجلاس عدم تعهد بتواند به اهداف خود در ایجاد جهان توام با صلح دست پیدا کند.

وی افزود: اعضای نم می توانند با گسترش صلح به یک تفاهم برای برقراری جهانی عاری از خشونت و جنگ برسند.

وزیر ارشد کابینه لائوس با تاکید بر اینکه نشست تهران برای اعضای جنبش اهمیت فوق العاده زیادی دارد، گفت: امیدوارم عملکرد موفق جنبش عدم تعهد در گذشته در زمان ریاست ایران هم ادامه پیدا کند.

پنگ ساوات بوپا با اشاره به اینکه صلح در جهان بسیار مهم است، افزود: ممکن است رسیدن به یک ایده واحد برای کشورها سخت باشد اما اعضای نم باید به زبان واحد برای صلح جهانی برسند.