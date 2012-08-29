رتبه صنعتی و معدنی گلستان به 23 ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخرموحد عصر سه شنبه درگفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در چهار ماهه ابتدایی سال 91 شاهد بهبود رتبه صنعتی استان درتعداد پروانه های صادره از رتبه 20 به 16 و درمیزان اشتغال صنعتی از 20 به 17 بودیم.

وی بیان داشت: صدور 293هزار تن کالا به ارزش 94 میلیون دلار از استان که نشان دهنده رشد 316 درصدی از لحاظ وزن و رشد 88 درصدی از نظر ارزش دلاری است از دیگر شاخص های عملکردی صنعتی استان در چهارماهه اول سال عنوان شده است.



وی در ادامه افزود: صنعت گلستان بیشتر معطوف صنایع کوچک و خرد است و با سرمایه گذاری بخش خصوصی این بخش فعالتر می شود و اشتغال در آن افزایش پیدا می کند.



فخرموحدی بیان داشت: صنعت نیاز به تسهیلات دارد و اگر تسهیلات به صنعت وارد نشود نمی توان به بهبود فعالیت واحدهای صنعتی امیدوار بود.



وی تصریح کرد: سند زغال سنگ منطقه شرق استان در آزادشهر تهیه شده است و امیدوار هستیم با تدوین این سند و استخراج زغال سنگ شاهد افزایش ارزش افزوده در بخش معدن استان باشیم.



رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان درادامه از صدور 101 فقره پروانه اکتشاف معدن که نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج برابر شده است خبر داد و افزود: صدور پنج فقره برداشت شن و ماسه نیز طی چهارماهه اول سال جاری از دیگر اقدامات بوده است.



وی همچنین تعداد پروانه اکتشاف معدن استان را 18مورد ذکرکرد وگفت: تعداد واحدهای صنفی استان نیز 40 هزار و182واحد است.



وی تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی استان را 13 شهرک و نه ناحیه صنعتی عنوان کرد وافزود: سرانه شهرک ها و نواحی صنعتی استان 4/9 متر مربع است.