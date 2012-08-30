به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تلویزیونی "ساعت به وقت صفر" به کارگردانی احمد معظمی و تهیه کنندگی اکبرتحویلیان ساعت 16 روز جمعه 10شهریور از شبکـه یک سیما پخش می‌شود. داستان این فیلم تلویزیونی درباره عماد افسر تازه بازنشسته نیروی امنیتی است که قصد دارد به همراه دختر و داماد و همسر جدیدش به شیراز سفر کند. ناگهان یکی از قاچاقچیان قدیمی به عماد زنگ می‌زند و سرنخ جدیدی از پرونده قتل همسر قبلی عماد را در اختیار او قرار می‌دهد... سعید راد ، کوروش سلیمانی، مینا وحید و ابولفضل همراه در "ساعت به وقت صفر" به عنوان بازیگران اصلی بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی "نلسون ماندلا" جمعه 10 شهریور ساعت 22 از شبکه­ یک سیما پخش خواهد شد. فیلمی درباره‌ چهره‌ای ماندگار و مبارزه علیه آپارتاید در جهان. کسی که در طول سال های طولانی عمر خود همواره به فعالیت و مبارزه با نژاد پرستی ادامه داده است. وی همواره پای بند به عدم توسل به خشونت بود.۲۷ سال زندان، که بیشتر آن را در یک سلول در جزیره روبن سپری کرد.

فیلم سینمایی "کاغذهای رنگی" به کارگردانی ابراهیم زاهدی فر و تهیه کنندگی مونا زندی، جمعه 10شهریور ماه ساعت 17:30 از شبکه دو پخش می‌شود. در این فیلم از تولیدات سال 1390 مرکز سیما فیلم می‌بینیم: در یک مدرسه دخترانه مسابقه مقاله نویسی درباره مادر نمونه برگزار می‌شود. برنده مسابقه آزاده است که در پی اصرار مسئولین مدرسه که مادرش را به مدرسه بیاورد....

فیلم سینمایی "دهخدا" به کارگردانی محمد رضا ورزی و تهیه کنندگی علی لدنی، جمعه 10شهریور ماه ساعت 23 از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود. فیلم درباره زندگی علامه علی اکبر دهخدا از تولد تا هنگام فوت ایشان است. سعید نیک پور، محمد علی ساربان و فخرالدین صدیق شریف در این فیلم محصول سال 1386 بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی "ستاره‌های روی زمین" جمعه 10 شهریور ساعت 14:30 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. در این فیلم می‌بینیم: "ایشان" پسر بچه 8 ساله‌ای که به خاطر تنبلی و کند ذهنی در درس‌ها و شیطنت زیاد در مدرسه و محله، اهالی مدرسه و همسایگان را کلافه کرده است و پدر و مادرش از دست او بسیار ناراحت هستند، تا اینکه تصمیم می‌گیرند او را به مدرسه شبانه روزی به شهر دیگری بفرستند... امیر خان و دارشیل سافاری در "ستاره‌های روی زمین" به کارگردانی امیر خان، محصول سال 2007 هند بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی "پسر فضایی" به کارگردانی مانی کوتو، محصول سال 1997 آمریکا، پنجشنبه 9 شهریور ماه ساعت 13:30 در قالب برنامه تماشاخانه از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. در این فیلم سینمایی با بازی جوزف مازلو، ریچاد گلیلند، کرونی بوهررو الکس دنیلز خواهید دید: اسپنسر پسر بچه‌ای که مادرش مرده و با پدر پرمشغله و خواهر بد خلقش زندگی می‌کند، در مدرسه با مشکل زورگویی‌های پسر بچه دیگری به نام توربو روبروست...

فیلم سینمایی "سنگ اول" به کارگردانی ابراهیم فروزش و تهیه کنندگی علیرضا سبط احمدی ، جمعه 10 شهریور ماه ساعت 19 از شبکه سه پخش خواهد شد. داستان این فیلم با بازی اندیشه فولادوند و محسن تنابنده از این قرار است که: حسنعلی مردی روستایی با دیدن خواب‌های متوالی مبنی بر اینکه در حال مرگ است، آشفته می‌شود و به گمان اینکه به زودی می‌میرد برای خود سنگ قبری تهیه می‌کند....

فیلم سینمایی "دبلیو" به کارگردانی اولیور استون، جمعه 10 شهریور ساعت 20:30 در قالب برنامه "سینما 4" از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد. داستان زندگی جورج دبلیو بوش رئیس جمهور کشور آمریکا، ماجراهایی پر فراز و نشیب زندگی او را در سال 1967، رفتارهای عجیب او در دوران دانشگاه، خدمت در ارتش، دوران فرمانداری او و تجارت نفت در خانواده او و در نهایت شرکت او در انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 و دوران 4 سال اول ریاست جمهوری او را روایت می‌کند. جاش بلورین و اسکات گلن در "دبلیو" محصول سال 2008 در آمریکا ساخته شده است.

فیلم سینمایی "افسانه مشت، بازگشت چن ژن" به کارگردانی وی کونگ، محصول مشترک سال 2010 کشورهای هنگ کنگ وچین، جمعه 10 شهریور ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می‌شود. در خلاصه داستان فیلم آمده : در زمان جنگ جهانی اول کارگرهای چینی به کمک نیروهای فرانسه می‌روند و چن ژن یکی از بازماندگان آن کارگران است، اما به دلیل اینکه یک ژاپنی را که به چینی‌ها توهین کرده و کشته است... دونی ین، آلکس آلستروم ، شوان یو و کویی شو در "افسانه مشت، بازگشت چن ژن" بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی "جلباب" به کارگردانی مجید کاشی فروشان و تهیه کنندگی میترا روحی منش ، جمعه 10 شهریور ماه ساعت 13:30 از شبکه شما روی آنتن می‌رود. در این فیلم می‌بینیم : سمیه و میترا دانشجو و همکلاسی هستند. میترا پدر ندارد و با مادرش که بی اعتنا به وضعیت اوست زندگی می‌کند و برادرش فرهاد نیز به تازگی ازخارج بازگشته است . سمیه هم مشکلاتی با خانواده اش دارد....

فیلم سینمایی "رابطه" به کارگردانی پوران درخشنده ، جمعه 10 شهریور ماه ساعت 10:15 از شبکه آموزش پخش می‌شود. داستان فیلم با بازی پرویز پورحسینی، پوراندخت مهیمن و زنده یاد خسرو شکیبایی در مورد نوجوانی ناشنوا و لال به نام ناصر است که قادر به ایجاد رابطه با اطرافیان خود نیست. پدر و خواهر ناصر به او بی توجه‌اند و دل سوزاندن مادر به حال او بی فایده است....

فیلم‌های سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن "بزرگ"، "مهاجران 10"، "آخرین برگشتی"، "باج 1"، "زندگی مک کوی" و "ماتریکس 2" جمعه 10 شهریور ساعت 13:20 ، 15 ،17 ، 19 ،21 و 23 از شبکه نمایش پخش می‌شود.