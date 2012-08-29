به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "گاندی" پنجشنبه 9 شهریور ساعت 22 روی آنتن شبکه ­یک سیما می‌رود. فیلم زندگینامه‌ای درباره زندگی ماهاتما گاندی، رهبر جنبش مقاومت بدون خشونت هند است. در زمان استعمار توسط بریتانیا در نیمه اول قرن بیستم، جنبش عدم تعهد تحت تأثیر جهان بینی ماهاتما گاندی نیز قرار داشت.

انیمیشن "پونیو" به کارگردانی هایائو میازاکی و تهیه کنندگی استیو آلپرت ، محصول سال 2008 کشور ژاپن، پنجشنبه 9 شهریور ساعت 14:30 از شبکه دو سیما پخش می‌شود. در این انیمیشن خواهید دید: پونیو ماهی کوچکی است که به همراه پدر و خواهران کوچکترش در جایی در اعماق دریا زندگی می‌کند. پدر پونیو در واقع یک انسان است ، اما با مشاهده خرابی‌هایی که انسان‌ها در طبیعت به وجود آورده‌اند. تصمیم گرفته در زیر آب زندگی کنند و در آنجا شهری تشکیل داده که امکان سکونت بشر در آن است. وی با تهیه معجونی بچه‌هایش را در حالتی نیمه بشر، نیمه ماهی نگه داشته است.

قسمت سوم فیلم سینمایی "آخرین دشمن" به کارگردانی جان بی‌مک دونالد پنجشنبه 9 شهریور ماه ساعت 17 از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود. در خلاصه داستان فیلم با بازی بند یکت کومبرباچ واناماریا ماریکو آمده: مایکل و استیون متوجه می‌شوند واکسن‌ها حاوی یک ردیاب کوچک حتی یک قطره خون است که نیروهای امنیتی به صورت آزمایشی وارد خون افراد افغانی و پاکستانی کرده‌اند تا بتوانند روی آنها این آزمایش را انجام دهند و آنها را تحت کنترل بگیرند. "آخرین دشمن" محصول سال 2008 در انگلیس ساخته شده است.

فیلم سینمایی "خواهران اشلیگل" به کارگردانی جیمز ایووری و با بازی آنتونی هاپکینز و اما تامپسون ، پنجشنبه 9 شهریور ماه ساعت 19 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. در این فیلم محصول سال 1992 انگلیس و ژاپن خواهید دید: خانم ویلکاکس در واپسین لحظات زندگی خود با نوشتن یادداشتی از همسر و فرزندان خود می خواهد که خانه او را به یکی از خواهران اشلیگل به نام مارگارت بدهند ، ولی همسر او یادداشت را از بین برده و تصمیم می گیرد بعد از مدتی با مارگارت ازدواج کند. خواهر مارگارت به نام هلن با این موضوع مخالف است و فکر می کند خانواده ویلکاکس خیلی خودخواه هستند.

فیلم سینمایی "گلادیاتور" به کارگردانی ریدلی اسکات و با بازی راسل کورو ، محصول مشترک سال 2000 کشورهای آمریکا و انگلیس، پنجشنبه 9 شهریور ساعت 23:30 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. در خلاصه داستان فیلم آمده: امپراطوری روم در اوج قدرت ، وسعتش از صحراهای آفریقا تا مرزهای انگلستان شمالی امتداد داشت. بیش از ربع قرن جمعیت جهان تحت فرمانروایی سزارها زندگی می‌کردند. در زمستان سال 180 پس از میلاد مسیح لشگر کشی دوازده ساله امپراطور "مارکوس اولیوس" بر علیه قبایل وحشی در آلمان رو به پایان گذاشته بود. فقط یک دژ نهایی در مسیر پیروزی رومیها و نوید صلح در سراسر امپراطوری باقی مانده است. ارتش روم به رهبری ژنرال ماکسیموس...

فیلم تلویزیونی "نشانه‌ها" به کارگردانی یاسر طالبی و تهیه کنندگی میترا روحی منش، پنجشنبه 9 شهریور ساعت 23 از شبکه شما پخش می‌شود. در خلاصه داستان فیلم آمده: قاچاقچیان چوب در حال نابود کردن جنگل هستند و باعث شش قتل شده‌اند. حداد جنگلبان که همسرش به نوعی قربانی قاچاق شده با دخترش "عشا" زندگی می‌کند. عشا عاشقانه جنگل را دوست دارد و با درختان پیوند معنوی برقرارکرده است تا اینکه...

فیلم‌های سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن "قول چند میلیونی"، "مهاجران 9"، "خوش خیال"، "آقای آزاد"، "بیدار" و "ماتریکس 1" پنجشنبه 9 شهریور ساعت 13:20، 15، 17، 19،21 و 23 از شبکه نمایش پخش می‌شود.