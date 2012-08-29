زمان ثبت نام پذیرفته شدگان 2 کنکور در دانشگاهها اعلام شد

جلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: پس از اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد در 12 شهریورماه، ثبت نام از پذیرفته شدگان 18 شهریورماه در دانشگاهها آغاز خواهد شد که ممکن است این زمان در برخی دانشگاهها تغییر کند.
وی درباره زمان قطعی نام نویسی از قبولیهای آزمون سراسری اظهار داشت: نتایج این کنکور بین روزهای 21 تا 23 شهریورماه اعلام می شود و دانشگاهها می توانند از 26 شهریورماه نام نویسی از پذیرفته شدگان را آغاز کنند.
به گفته معاون سازمان سنجش، تاکنون زمان ثبت نام پذیرفته شدگان در آزمون دکتری مشخص نشده است.
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