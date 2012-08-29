افزایش 2.5 برابری شمار روستاهای گازدار گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی در مراسم افتتاح طرح های هفته دولت رامیان افزود: قبل از دولت نهم حدود 180 روستا در استان گازرسانی شده بود.

وی اظهار داشت: همچنین در بعد از دولت نهم شهر مرزی مراوه تگه با بیش از 80 کیلومتر و با اعتبار 22 میلیارد تومان اعتبار گازرسانی شد تا عدالت محوری و مهرورزی دولت اثبات شود.

وی عنوان کرد: در جریان سفرهای استان دولت به گلستان 90 میلیارد تومان برای شرکت گاز مصوب شد که 59 جایگاه سی ان جی احداث شود که هر جایگاه بین یک تا 1.5 میلیارد تومان هزینه داردو 55 درصد سوخت استان از این جایگاهها تامین می شود.

سنگدوینی بیان داشت: علاوه بر این بیش از 94 درصد کل جمعیت استان از نعمت گاز بهره مند هستند و رتبه اول تا سوم را از نظر گازرسانی در سطح کشور داریم.

مدیرعامل گاز گلستان گفت: در رامیان 16 روستا برای گازرسانی در دست اجرا داریم که تا دهه فجر یکسری از این طرح ها به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: در سال گذشته در هر پنج روز یک روستای استان گاز رسانی شد که امسال هر سه روز یک روستا گازرسانی می شود.