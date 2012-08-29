جایگاه معلم در جامعه باید تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس حسینی نژاد در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ساری، آموزش و پرورش را زیربنای توسعه همه‌جانبه کشور دانست و گفت: کار معلمان نجات‌بخش جامعه است.

فرماندار ساری گفت: در تعالیم اسلامی تعلیم و تعلّم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و خداوند بعد از رسالت پیامبر نعمت علم و دانش را به عنوان بهترین خدمت به بشریت معرفی کرده است.

وی افزود: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یکی از اولویت‌های اساسی ما باید بر تولید فکر و اندیشه باشد و برای داشتن آموزش و پرورش پویا باید برنامه‌های منسجم فراگیر برای این نهاد تربیت‌کننده مدیران و آینده‌سازان جامعه داشته باشیم.

تامین اجتماعی سازمانی مردم نهاد



محمد دامادی نماینده مردم ساری در مجلس در دیدار با مدیرکل تامین اجتماعی مازندران گفت: خدمت به مردم محروم از بالا ترین حسنات بوده و در آیات وروایات فراوانی در خصوص حمایت محرومین و گره گشایی از مشکلات آنان تاکید شده است.

وی کارگران را ستون فقرات اقتصاد و تولید کشور اعلام کرد و افزود: تامین اجتماعی با نقش حمایتی خود از کارگران پشتوانه اصلی تولید محسوب می شود و تقویت و حمایت ان ضروری است.

سید محمد نجفی، مدیرکل تامین اجتماعی مازندران گفت: هدف شهدای گرانقدر هفته دولت جز خدمت خالصانه به مردم نبوده و این رویکرد باید در ذهن ویاد همه ما ثبت ودرج شود.

کمک 20 میلیونی کارکنان راه آهن شمال به بیماران سرطانی



در یک عمل خداپسندانه و بشردوستانه، تعداد پنجاه نفر از کارکنان راه آهن شمال در ایستگاه ساری با اهدا کمک های نقدی خود مجموعاً قریب به بیست میلیون ریال به مجمع خیرین سلامت کودکان سرطانی مازندران (ماهک) در امر ساخت بیمارستان فوق تخصصی مشارکت کردند.

در پی فراخوان دریافت کمک های نقدی از سوی مجمع خیران سلامت کودکان سرطانی مازندران (ماهک) در امر ساخت بیمارستان فوق تخصصی، پنجاه نفر از کارکنان راه آهن شمال مستقر در ایستگاه ساری با اهدا کمک های نقدی خود که بصورت کسر از حقوق ماهانه آنان از 20 تا 100 هزار ریال طی دو الی دوازده ماه بوده مشارکت کردند.