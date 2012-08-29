ورود بان کی مون به ‌ایران/ آغاز دیدارهای دوجانبه بامقامات از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل به منظور شرکت در شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد دقایقی قبل وارد ایران شد.

قرار است دبیر کل سازمان ملل در حاشیه اجلاس جنبش عدم تعهد دیدارهای دوجانبه ای با مقامات ارشد ایرانی و همچنین بازدیدی از استان اصفهان داشته باشد.

در روزها گذشته کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی تلاش های بسیاری کردند تا بان کی مون در شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد به میزبانی جمهوری اسلامی ایران شرکت نکند.

شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در روزهای نهم و دهم شهریور؛ پنجشنبه و جمعه هفته جاری؛ در تهران برگزار می‌شود.

بان کی‌مون هشتمین دبیرکل سازمان ملل متحد است و کار خود را به طور رسمی از ۱۱ دی ۱۳۸۵ آغاز کرده‌است.

وی متولد ۱۳ ژوئن ۱۹۴۴در کره جنوبی است و تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته امور اداری در دانشگاه هاروارد به پایان برده‌است.

بان کی مون پیش از تصدی دبیرکلی سازمان ملل وزیر امور خارجه کره و سفیر این کشور در سازمان ملل بوده است.