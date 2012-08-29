نداشتن پارکینگ طبقاتی از مشکلات منطقه 20 تهران

حسن خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در بخش مرکزی ری مشکل توسعه ساخت و سازهای مسکونی وجود دارد زیرا هنوز به سرانه ساخت و ساز پرداخته نشده و سرانه آموزشی به آموزش و پرورش داده نشده که در سرانه آموزشی مشکل و معضل وجود دارد و باید ساختار آن اصلاح شود.

وی یکی از دیگر مشکلات این بخش را "ارائه خدمات به ساختمانها" دانست و افزود: با توجه به ساخته شدن مجتمع های زیادی در این بخش، هیچ تغییری در شبکه آبرسانی یا برق نداشتیم که باید ابتدا زیرساخت های آن را فراهم کرده و با نظر موافق ادارات خدمات رسان، توسعه ساختمانی ادامه یابد.

بخشدار مرکزی ری اظهار داشت: اصلاح شبکه های معابر اصلی یکی دیگر از مشکلاتمان است که در این میان مردم به کرات به این بخش مراجعه کرده اند و باید از طریق شهرداری این مشکل اصلاح انجام شود.

وی تأکید کرد: باید کنترل آب های زیر زمینی در بخش های این منطقه انجام گیرد تا مشکلی در این زمینه به وجود نیاید.

خدادادی به نداشتن پارکینگ های طبقاتی در بخش مرکزی اشاره کرد و گفت: به لحاظ وجود حرم حضرت عبدالعظیم(ع) و دیگر امامزادگان در این منطقه، نداشتن پارکینگ یکی از مشکلات حاد است.

عدم وجود زائرسرا و هتل یکی دیگر از مشکلات ری است

وی ادامه داد: عدم وجود زائرسرا و هتل یکی دیگر از مشکلات بوده که با تدبیر فرماندار پیگیر این قضیه هستیم تا از بخش های خصوصی دعوت و مشارکت بگیریم و بتوانیم یک زائرسرا یا هتل در شهرری احداث کنیم.

وی با بیان توسعه بخش درمان در این بخش، افزود: یکی از مشکلات مردم شهرری در بخش درمان بوده و از آن جایی که سرانه درمانی مردم نسبت به تخت هایی که در بیمارستان ها داریم پایین است، از طریق شبکه بهداشت و درمان و فرمانداری شهرستان ری در حال پیگیری هستیم که بتوانیم این سرانه را توسعه دهیم.

بازسازی و نوسازی دو بیمارستان ری

بخشدار مرکزی ری بیان کرد: بازسازی و نوسازی بیمارستان فیروزآبادی و هفتم تیر در دست اقدام است که در بیمارستان فیروزآبادی پیشرفت فیزیکی خوبی وجود داشته و در حال توسعه است.

وی اضافه کرد: بازسازی و نوسازی بیمارستان هفت تیر نیز در دست اقدام بوده و برای بیشتر شدن مجموعه درمانی نیز در این شهرستان در حال پیگیری هستیم.

خدادادی تصریح کرد: بخشداری مرکزی ری با توجه به موقعیت حال حاضر خود در حوزه خدمات شهری آن که مربوط به منطقه 20 شهر تهران است و با تدابیر رئیس جمهور، وزیر کشور و استاندار تهران در سفر دوره چهارم در شهرستان ری، جدایی ری از تهران را در دست اقدام داریم تا بخشداری مرکزی ری نیز بتواند به طور مستقل به مردم ارائه خدمات کند.

وی با اشاره به پروژه های در دست اقدام افزود: هنوز این پروژه ها به مرحله بهره برداری نرسیده که از جمله آن می توان به پروژه راه امین آباد به سمت سه راه غنی آباد،پروژه پل غیرهمسطح سه راه سیمان، پروژه زیرگذر و تصفیه خانه خاورشهر، پروژه احداث مخزن چهار هزار مترمکعبی مخصوص روستاهای شهرستان ری، پروژه اصلاح شبکه آبرسانی در روستاها و ... اشاره کرد.

بخشدار مرکزی ری تأکید کرد: این پروژه ها از اهم پروژه هایی است که مورد نیاز صد در صد مردم بوده و به دلیل عدم ارتباط میان شهرداری و حوزه بخش مرکزی، اطلاعات دقیق از آنچه هم اکنون در حال رخ دادن است، نداریم اما در داخل شهر با اعتبارات اندکی که از در آمد شهر کسب شده، توانستیم پروژه های داخل شهر را هدایت کنیم.