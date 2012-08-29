به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی عراقی‌ زاده در مراسم بازدید مدیر‌کل دفتر فنی استانداری از پروژه‌های امور آب و فاضلاب سربیشه بر اجرای به موقع پروژه‌های آب و فاضلاب تاکید کرد.

وی خواستار تزریق اعتبارات بیشتر برای سرعت بخشیدن به روند اجرای پروژه‌ها و لزوم به‌ کارگیری پیمانکاران واجد شرایط با توان بالا شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی برای واگذاری انشعاب آب به متقاضیان مسکن مهر اعلام آمادگی کرد و خواستار همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها برای اجرای این طرح شد.

عراقی ‌زاده همچنین بر اختصاص اعتبار لازم برای ساخت به موقع تصفیه‌خانه سربیشه تأکید کرد.

مدیر امور آب و فاضلاب سربیشه نیز با تأکید بر سختی کار در زمین‌های سنگی و معضلات دفع بهداشتی فاضلاب در منطقه گفت: ضرورت دارد که در اجرای پروژه شبکه فاضلاب این شهرستان تسریع شود.

احمد خیردوست افزود: مخزن 200 مترمکعبی سربیشه که به منظور تأمین آب شرب شهر ساخته می‌شود با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد و 800 میلیون ریال در حال ساخت است.

خطاهای انسانی مهمترین عامل وقوع اتفاقات در شبکه های آب و فاضلاب بیرجند

مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند خطاهای انسانی را مهمترین عامل وقوع اتفاقات حوزه آب و فاضلاب در سطح شهر بیرجند عنوان کرد.

مجید محمد نژاد از تجزیه و تحلیل علت اتفاقات رخ داده در سال 90 در حوزه آب و فاضلاب در این مجموعه خبر داد و گفت : با توجه به اینکه شناسایی دلایل وقوع حوادث چراغ راهی در راستای کاهش این اتفاقات است این کار پژوهشی در این مجموعه انجام شده است.

وی با بیان اینکه این تجزیه و تحلیل با استفاده از روش FTAانجام شده است، اظهار داشت: در این اقدام پژوهشی مشخص شد که عامل خطاهای انسانی مهمترین علت وقوع اتفاقات در این بخش است.

وی از وقوع سه حادثه طی سال 90 در امور آب و فاضلاب بیرجند خبر داد و یادآور شد : 80 درصد این حوادث به دلیل خطا های انسانی به وقوع پیوسته است.

مدیرامور اب و فاضلاب بیرجند برگزاری کلاس های آموزشی برای سرپرستان کارگاه ها در راستای افزایش معلومات و افزایش تعهدات این افراد نسبت به رعایت مسائل ایمنی را در کاهش اتفاقات موثر دانست.