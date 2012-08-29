  1. ورزش
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۵۷

در آخرین دیدار تدارکاتی؛

نروژ مغلوب تیم ملی والیبال ایران شد

نروژ مغلوب تیم ملی والیبال ایران شد

تیم ملی والیبال کشورمان آخرین دیدار تدارکاتی خود پیش از حضور در رقابت‏های گزینشی لیگ جهانی را با پیروزی برابر نروژ به پایان رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر  و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، دیدار تیم‎های ملی والیبال ایران و نروژ در چارچوب دیدارهای برنامه ریزی شده در اسلوونی، سه شنبه شب به میزبانی ماریبور برگزار شد. در این دیدار  ملی‎پوشان والیبال کشورمان در سه گیم متوالی و با نتایج (25 بر 15)، (25 بر 21) و (25 بر 23) صاحب برتری شدند.

دیدار برابر نروژ آخرین دیدار تدارکاتی تیم ملی والیبال ایران پیش از شرکت در مسابقات گزینشی لیگ جهانی بود. شاگردان "خولیو ولاسکو" پیش از این تیم‌های کرواسی (دو دیدار)، اسلوونی و پرتغال را شکست داده بودند و در یک دیدار هم مغلوب پرتغالی‎ها شدند. تمام این دیدارها در ماریبور برگزار شد.

تیم ملی والیبال ایران عصر امروز چهارشنبه اسلوونی را ترک کرده و از طریق اتریش به قاهره سفر می‎کند. ملی‎پوشان والیبال ایران در چارچوب رقابت‎های انتخابی لیگ جهانی باید طی روزهای دهم و دوازدهم شهریورماه در قاهره به مصاف تیم ملی مصر بروند. آنها در صورت برتری در مجموع این دو دیدار، در تهران و طی روزهای 17 و 19 شهریورماه میزبان ژاپن خواهند بود.

کد مطلب 1683529

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