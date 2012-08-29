سید عطاالله صدر در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه ظرفیت 11 بندر اصلی کشور 172 میلیون تن است، گفت: از این میزان تنها 135 میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای تجاری در بنادر صورت می گیرد.

وی با اشاره به توسعه ظرفیت کانتینری بنادر کشور، اظهار داشت: هم اکنون ظرفیت کانتینری بنادر کشور حدود 5 میلیون و 700 هزار TEU (واحد شمارش کانتینر) است اما هم اکنون بالغ بر سه میلیون کانتینر در بنادر کشور تخلیه و بارگیری می شود.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه بین ظرفیت های ایجاد شده و میزان عملکرد در بنادر کشور تناسب وجود ندارد، بیان کرد: این موضوع نشان می دهد که هنوز تجارت به خوبی رشد نکرده و اگر بخش بازرگانی فعالیت های خود را توسعه دهد، قادر است از ظرفیت های بنادر کشور استفاده بهتری کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص جابه جایی مسافر از طریق بنادر، گفت: هم اکنون 13 میلیون نفر سفر ظرفیت جابه جایی مسافر در بنادر کشور است که از این میزان 10 میلیون و 200 هزار نفر سفر از بنادر صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه میزان جابه جایی مسافر از طریق دریا رو به افزایش است، افزود: با سرمایه گذاری هایی که در این زمینه انجام گرفته امکانات و تسهیلات بسیار مناسبی برای جابه جایی مسافران از طریق دریا به وجود آمده است.