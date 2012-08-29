هنر نقش بسزایی در مسیر ماندگاری فرهنگ رضوی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس ‌زاده در خصوص دومین جشنواره ملی نقاشیخط و حروف نگاری رضوی از سری برنامه های دهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) با گستره ملی در استان گفت: برگزاری اینگونه جشنواره هایی باعث ارتقاء سطح مهارتی هنرمندان استان می ‌شود.

وی با بیان اینکه جشنواره نقاشی ‌خط اهداف زیادی در این خصوص دارد، افزود: آشنایی با شیوه‌های اجرایی نقاشی‌خط، تلفیق و نقاشی خطوط به عنوان یکی از فیلترهای مهم و موثر در تولید آثار هنری بوده و بیان کامل محتواهای متعدد و متنوع با آزادی حرکت قلم و به کاربردن تنوع رنگ‌ها از جمله اهداف برگزاری جشنواره است.

هنرمند خوشنویس خراسان جنوبی در خصوص رویکرد متفاوت جشنواره اظهارکرد: با توجه به دومین بار برگزاری جشنواره نقاشی ‌خط در استان هنرمندان جوانی که در زمینه ‌های متفاوت هنری مانند نقاشی‌خط به مهارت کامل رسیده‌اند به این کار تشویق شده و در این جشنواره شرکت خواهند کرد.

وی در خصوص توانایی هنرمندان شرکت کننده در جشنواره نقاشی‌ خط استان افزود: بررسی توانایی هنرمندان کاملا نسبی بوده و نمی ‌توان نظری کامل و جامع در رابطه با توانایی آن‌ها داد و افراد شرکت کننده در جشنواره باید از توانایی‌های لازم در زمینه خطوط اسلامی، تایپوگرافی، نقاشی، نقاشی‌خط و مبانی هنرهای تجسمی کاملا برخوردار بوده تا بتوانند در این جشنواره شرکت کنند.

هنرمند خوشنویس خراسان جنوبی در خصوص وضعیت رشته ‌های هنری در استان اظهارکرد: در هنرستان‌ها، دانشگاه‌ها تاکنون از این رشته حمایت‌های زیادی شده و به نوعی این هنر یک رشته نوپا و بخشی از هنر گرافیک محسوب شده و درحال حاضر در درجه مطلوب کیفیتی قرار دارد.

عباس ‌زاده عنوان کرد: برگزاری جشنواره عالی و مثبت ارزیابی شده با این هدف که جوانان علاقه‌ مند در این فعالیت شناسایی و تشویق به آن شده و در طول سال دوره‌های آموزشی برای کارآموزان این هنر با حضور اساتید برجسته کشور برگزار شده که کمکی به جوانان به پیشرفت در خلق آثارهنری در استان خواهد بود.

دومین جشنواره ملی نقاشی، خط و حروف نگاری رضوی از سری برنامه های دهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) با گستره ملی همزمان با هفته کرامت در خراسان جنوبی برگزار می شود.