تولید ماده سبک و مقاوم برای صنایع فضایی و الکترونیک

به گزارش خبرنگار مهر، گرافن ماده ‌ای منحصر به فرد با پایه کربنی است. ترکیب غیرعادی خواص آن نظیر سختی و استحکام مکانیکی بسیار بالا، رسانایی الکتریکی و حرارتی بالا و قابل تنظیم، سبب شده که این ماده دارای کاربردهای فراوانی در نانوالکترونیک، پیلهای خورشیدی و ابزارهای ذخیره انرژی مانند باطریها و ابرخازنها باشد.

از دیگر کاربردهای این ماده می توان به توانایی جایگزین کردن فیبرهای کربن در کامپوزیتها با گرافن برای سبک کردن هواپیماها و ماهواره ها، توانایی جایگزینی با سیلیکونهای نیمه رسانا در ترانزیستورها، امکان بالابردن دوام باتریها با استفاده از غبار گرافنی، ایجاد پلاستیک هایی سخت و سبک اشاره کرد.



با توجه به کاربردهای صنعتی این ماده، پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین تحقیقاتی در زمینه تولید گرافن با استفاده از لیزر نئودیمیم یاگ در محیط نیتروژن مایع انجام دادند. در این پروژه تیم تحقیقاتی موفق به تولید گرافن در محیط های مایع با استفاده از دمای پایین شدند.



این روش یک روش ساده است که بدون نیاز به صرف هزینه زیاد برای سیستم های پیچیده خلا و کوره های دمای بالا و نیز صرف زمان طولانی قادر به تولید گرافن خالص است. در این روش تولید گرافن به صورت تک مرحله ای، کنترل پذیر، سریع و بدون نیاز به مواد شیمیایی و ادوات پیچیده انجام می شود.



از ویژگی های این روش تولید گرافن می توان به تولید آن در محیط یک مایع دمای پایین (نیتروژن، آرگون، هلیوم مایع) با استفاده از لیزر اشاره کرد. در این حالت، شرایط پرتودهی از جمله انرژی لیزر، نرخ تکرار پالس، پهنای پالس، طول موج پرتو لیزر و ادوات تمرکز نور لیزر به راحتی قابل کنترل و در نتیجه نوع و کیفیت محصولات تولید شده با این روش به سهولت کنترل‌پذیر است.



این روش تولید گرافن در اختراعات داخلی به شماره 71759 ثبت شده است.