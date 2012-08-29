مردم خراسان جنوبی 140 میلیون ریال به زلزله زدگان آذربایجان کمک کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا حسینی با ابراز تاسف از ضایعه زلزله اخیر آذربایجان شرقی اظهارداشت: همچنان ادارات کمیته امداد امام خمینی (ره) درسطح استان آماده جمع آوری کمکهای مردم نیکوکار استان برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی هستند.

وی بیان کرد: همانند سالهای گذشته مردم خیر این استان در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان پس از برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس ضمن ابراز همدری با مردم مظلوم وآواره فلسطین بالغ بر44 میلیون ریال به این مسلمانان کمک کردند.

وی همچنین به طرح مفتاح الجنه یکی دیگر از طرح های این نهاد درماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: دراین طرح مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی، بانکها و شرکتهای استان و شهرستانها به همراه مسئولان این نهاد با حضور درمنازل 472 نفر از مددجویان بالغ بر228 میلیون ریال کمک نقدی و غیر نقدی به این افراد داشتند.