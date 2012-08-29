گورستان مادها با مشارکت کارشناسان بین المللی رازگشایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه پریسا محمدی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور روند کاوش در این گورستان تاریخی را مناسب ارزیابی کرد و در این زمینه توصیه هایی را مطرح کرد و در ادامه اظهار امیدواری کرد که زمینه برای کاوش های اصولی در این منطقه فراهم شود.

همچنین در ادامه این نشست، راهکارهای دفع آب های زائد از محدوده تاریخی زیویه و اطراف این گورستان 40 هکتاری مورد بحث قرار گرفت که قرار شد توسط اداره کل میراث فرهنگی کردستان و در چند فاز، اقدامات پیشگیرانه ای در خصوص جلوگیری از ورود آب به حریم این سایت باستان شناسی اعمال شود.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور در ادامه این جلسه، موضوع برگزاری نشستی بین المللی با حضور باستان شناسان خبره در خصوص بررسی ابعاد کاوش های انجام شده در این گورستان را مطرح کرد که با استقبال حاضران مواجه شد و قرار است که این مهم نیز با برنامه ریزی بهتر عملیاتی شود.

در پایان این جلسه مقرر شد تا اشیای کشف شده در گورستان تاریخی ملامچه ابتدا برای بررسی و مرمت دقیق به تهران منتقل شده و پس از انجام اقدامات لازم در این خصوص به گنجینه اداره کل میراث فرهنگی کردستان انتقال یابد و علاقمندان بتوانند از آن ها بازدید کنند.

چندی قبل و در جریان یک کاوش گورستانی قدیمی در یکی از روستاهای شهرستان سقز کشف شد که این گورستان دارای سابقه تاریخی طولانی و کهنی است.