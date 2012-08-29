پنج طرح تولیدی، عمرانی و صنعتی در زرندیه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح ها شامل یک واحد بسته بندی و فرآوری مواد غذایی با 17 میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینی به مساحت یک هزار 800 متر احداث و زمینه اشتغال 100 نفر را فراهم کرده است.

این واحد صنعتی با بسته بندی و فرآوری هشت گروه مواد غذایی، محصولات خود را به برخی کشورهای اروپا و آسیای صادر خواهد کرد.

واحد مرغداری 30 هزار قطعه پرورش مرغ مادر در زرندیه که با 15 میلیارد ریال سرمایه گذرای بخش خصوصی و با بهره گیری از آخرین استانداردهای موجود طراحی و احداث شده صبح امروز بهره برداری شد.

ورودی شهر خشکرود به طول چهارکیلومتر که با صرف شش میلیارد و 500 میلیون ریال از محل عوارض شهرداری این شهر انجام شد نیز با حضور مسئولان مورد بهره برداری قرار گرفت.

اجرای آبیاری تحت فشار در 85 هکتار از باغات پسته این شهرستان با صرف چهار میلیارد و 390 میلیون ریال از دیگر این پروژه ها بود.

همچنین در ششمین روز از هفته دولت زیرسازی و آسفالت راه روستاهای سیدآباد و کوشک زرندیه که به طول 7.5 کیلومتر با صرف شش میلیارد ریال اعتبار انجام شده مورد بهره برداری قرار گرفت.