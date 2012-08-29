نمایشگاه دستآورد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا در مجلس در حاشیه این آیین گفت: این نمایشگاه نشان داد که جوانان مسجدی این استان از استعدادها و ظرفیتهای بالایی برخوردار هستند.

غلام محمد زارع افزود: اگر به این جوانان و فعالیتهای آنها توجه بیشتری از سوی مسئولین شود، مقابله با جنگ نرم آسانتر و مشکلات حوزه فرهنگ کاهش می یابد.

وی بیان کرد: باید فعالیتهای فرهنگی در مساجد افزایش یابد تا این مکان مقدس همچون گذشته یک محور مهم فرهنگسازی باشد.

زارعی از مسئولین استانی خواست با بازدید از این نمایشگاه به جوانان و نوجوانان فعال در عرصه فرهنگی انگیزه بیشتری بخشند.

356 کانون فرهنگی مساجد در استان فعال است

مدیر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کهگیلویه و بویراحمد هم در این مراسم گفت: این نمایشگاه به مناسبت هفته جهانی مساجد و با هدف به نمایش گذاشتن دستاوردهای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان برگزار شده است.

حجت الاسلام رضا قاسمی افزود: 20 غرفه در این نمایشگاه با عنوانهای شجره، محراب، عفاف و حجاب، ایثار و شهادت و ... دایر شده است.

وی جذب جوانان و نوجوانان را در اولویت برنامه های کانونهای فرهنگی و هنری مساجد عنوان کرد و اظهار داشت: 356 کانون فرهنگی و هنری مساجد در این استان فعال هستند.

قاسمی بیان کرد: این کانونها نزدیک به 60 هزار عضو دارند که به فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و اردویی در مساجد می پردازند.