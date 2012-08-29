  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۰۳

در یاسوج/

نمایشگاه دستآورد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد گشایش یافت

نمایشگاه دستآورد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد گشایش یافت

یاسوج – خبرگزاری مهر: نمایشگاه دستاوردهای 20 ساله کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کهگیلویه و بویراحمد عصر سه شنبه با حضور برخی از مسئولین استانی در یاسوج گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا در مجلس در حاشیه این آیین گفت: این نمایشگاه نشان داد که جوانان مسجدی این استان از استعدادها و ظرفیتهای بالایی برخوردار هستند.

غلام محمد زارع افزود: اگر به این جوانان و فعالیتهای آنها توجه بیشتری از سوی مسئولین شود، مقابله با جنگ نرم آسانتر و مشکلات حوزه فرهنگ کاهش می یابد.

وی بیان کرد: باید فعالیتهای فرهنگی در مساجد افزایش یابد تا این مکان مقدس همچون گذشته یک محور مهم فرهنگسازی باشد.

زارعی از مسئولین استانی خواست با بازدید از این نمایشگاه به جوانان و نوجوانان فعال در عرصه فرهنگی انگیزه بیشتری بخشند.

356 کانون فرهنگی مساجد در استان فعال است

مدیر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کهگیلویه و بویراحمد هم در این مراسم گفت: این نمایشگاه به مناسبت هفته جهانی مساجد و با هدف به نمایش گذاشتن دستاوردهای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان برگزار شده است.

حجت الاسلام رضا قاسمی افزود: 20 غرفه در این نمایشگاه با عنوانهای شجره، محراب، عفاف و حجاب، ایثار و شهادت و ... دایر شده است.

وی جذب جوانان و نوجوانان را در اولویت برنامه های کانونهای فرهنگی و هنری مساجد عنوان کرد و اظهار داشت: 356 کانون فرهنگی و هنری مساجد در این استان فعال هستند.

قاسمی بیان کرد: این کانونها نزدیک به 60 هزار عضو دارند که به فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و اردویی در مساجد می پردازند.

کد مطلب 1683540

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها