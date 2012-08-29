ترافیک نیمه سنگین در محورهای چالوس و هراز/ 3 عامل مهم وقوع تصادفات

سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون بار ترافیک در محور چالوس از میدان امیرکبیر کرج تا تونل کندوان پر حجم و نیمه سنگین است و تردد خودروها با کندی روبرو است. ماموران پلیس راه در حال تلاش برای روان سازی ترافیک هستند. در صورتی که ترافیک تا ساعتی دیگر رفع نشود مسیر را یکطرفه می کنیم.

وی ادامه داد: جاده هراز نیز در چند نقطه از جمله سه راهی رودهن تا امامزاده هاشم و تونل شماره یک دارای بار ترافیکی سنگین است. همچنین ترافیک در آزادراه تهران - کرج و کرج قزوین در محدوده پل فردیس تا حصارک دارای بار نیمه سنگین بوده و خودروها برای تردد با مشکل مواجه می شوند.

به گفته رئیس مرکز نظارت و کنترل ترافیک پلیس راهور، خستگی و خواب آلودگی، انحراف به چپ و سرعت غیر مجاز مهمترین علل وقوع تصادفات در 48 ساعت گذشته بوده اند.

سلبی از رانندگان خواست تا پس از هر دو ساعت رانندگی 15 دقیقه به استراحت بپردازند و از رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی خودداری کنند. ضمن اینکه رانندگان حمل و نقل عمومی نمی توانند بیشتر از 8 ساعت در روز رانندگی کنند و باید در مسیرهای طولانی از راننده کمکی استفاده کرد.

وی با اعلام برخورد قاطع با تخلفات رانندگی به ویژه تخلفات حادثه ساز گفت: خودروی رانندگانی که مرتکب دو تخلف حادثه ساز همزمان شوند برای 72 ساعت توقیف می شود.