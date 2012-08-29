اتمام پروژه های نیمه تمام ساوه باید در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آزاد شامگاه روز سه شنبه در جریان بازدید پروژه های عمرانی شهرستان ساوه اعتلای روزافزون شهرستان ساوه را در گرو همدلی مسئولان و مشارکت مردم دانست واظهار داشت: با اتحاد، صمیمیت و یکدلی بین مسئولان استانی وشهرستانی و با حمایت نماینده مردم ساوه و زرندیه و استاندار مرکزی می توانیم شاهد پیشرفت و توسعه روز افزون این شهرستان با جذب اعتبارات لازم باشیم.

وی از شهرستان ساوه به عنوان قطب بزرگ کشاورزی و صنعتی یاد کرد و اظهار کرد: علاوه بر این ویژگی ها مجاورت با بزرگترین شهرصنعتی کشور در این شهرستان و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زمینه رشد بیش از پیش این منطقه را فراهم کرده است.

معاون استاندار مرکزی تصریح کرد: شهرستان ساوه به لحاظ دارا بودن پتانسیل‌های بالقوه و زیر ساخت‌های مناسب محکوم به توسعه است و باید به کارگاه سازندگی تبدیل شود.

فرماندارشهرستان ساوه تصریح کرد: باید کمر همت بست و با خدمت صادقانه و تلاش شبانه روزی کار کرد و رسانه ها نیز با انعکاس عملکرد مسوولان باید سهیم باشند.

گفتنی است فرماندار از کمربندی ساوه، پروژ های مسکن مهر و شهرک دانشگاهی بازدید کرده و از نزدیک بر اجرای این پروژه ها نظارت کرد.