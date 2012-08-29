چرخ اطلاع رسانی در گلستان می لنگد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که باید از فرصت یک هفته ای دولت برای بیان خدمات و اقدامات صورت گرفته جهت آگاهی بخشی به مردم نهایت استفاده شود، موتور اطلاع رسانی برخی دستگاههای گلستان در این هفته نیز همچنان خاموش و سرد است.

بررسی برآیندها و اخبار منتشره در حوزه ادارات گلستان نشان می دهد که با گذشت شش روز از هفته دولت آنگونه که باید از این فرصت، نسبت به اطلاع رسانی جامع از خدمات دولت به مردم استفاده نشده و در این بین نقش دستگاههایی اجرایی مهم تلقی می شود.

برپا نشدن نشست های مطبوعاتی و خودداری مدیران برای پاسخگویی و انعکاس اقدامات و دستاوردها از یک سو و برگزاری نشست هایی بدون حضور رسانه های مهم و تاثیر گذار استان از سوی دیگر و دعوت سلیقه ای از رسانه ها، روند اطلاع رسانی مطلوب را در گلستان با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.

بی شک به باور کارشناسان حوزه رسانه، نقش روابط عمومی در برقراری مطلوب و تعامل بین رسانه و دستگاههای اجرایی حائز اهمیت است و بهره گیری برخی ادارات از کارشناسان ناوارد و نابلد در حوزه روابط عمومی این فرایند را با مانع مواجه کرده است.

بنظر می رسد که چرخه اطلاع رسانی گلستان با وجود برخی روابط عمومی های غیر کارشناس و نابلد در حوزه مربوط، استفاده از افراد نا آشنا با کار رسانه و نبود تعامل مطلوب بین رسانه و دستگاهها، ناقص مانده است و رفع این مشکل نیازمند پالایش اساسی در حوزه روابط عمومی ها و برداشتن موانع فراروی خبرنگاران است.