عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

آسیا-آفریقا

سنگال سفیر گامبیا را به دلیل اعدام دو شهروند خود احضار کرد.

مرسی از نیروهای جهادی پیشین برای میانجی گری با نیروهای افراطی در صحرای سینا استفاده می‌کند.

کره جنوبی در دالیان چین دفتر کنسولی افتتاح می‌کند.

صلیب سرخ جهانی بیشتر فعالیت‌های خود را در پاکستان به دلیل وخیم‌تر شدن شرایط امنیتی به حالت تعلیق درمی‌آورد.

وزیر خارجه ژاپن خواستار بهبود روابط با چین شد.



آمریکا

دادگاه انتخاباتی مکزیک پیروزی انریکه پنا نیتو در انتخابات جولای امسال را تایید کرد.

آتش نشانان در ونزوئلا موفق به مهار آتش سوزی در بزرگترین پالایشگاه این کشور شدند.

دادگاه فدرال آمریکا نخست وزیر پیشین سومالی را به اتهام نقض حقوق بشر به پرداخت 21 میلیون دلار محکوم کرد.

پلیس مونترال 11 دانشجوی دانشگاه مونترال را بازداشت کرد.

اروپا

دادگاه عالی اوکراین رای خود را در خصوص درخواست تجدید نظر تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین صادر می‌کند.

دادستان‌های فرانسه در خصوص مرگ یاسر عرفات تحقیق می‌کنند.

دولت، اتحادیه‌های کارگری و صاحبان صنایع در آرژانتین بر سر افزایش حداقل دستمزدها با یکدیگر به توافق رسیدند.

