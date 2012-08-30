به گزارش خبرنگار مهر، با فاصله گرفتن از بازی‎های المپیک لندن که دو هفته از پایان آن می‌گذرد، ورزش ایران هم کم کم از سکوت خبری خارج شده و به روزهای پر سر و صدای خود نزدیک می‌شود. این را می‌توان از اخبار و رویدادی این هفته رو به پایان دریافت.

هفت روزی که در آغاز آن بر خلاف منع کمیته بین‌المللی المپیک از برگزاری مجامع انتخابی، مجمع انتخاباتی فدراسیون دوچرخه سواری برگزار شد. در آغاز این هفته ورزشکاران جابناز و معلول ایران برای آغاز کار خود در پارالمپیک چهاردهم به لندن سفر کردند و آزادکاران نوجوان هم به کار خود در مسابقات جهانی باکو پایان دادند.

اما این اتفاقات در سایه دربی بزرگ فوتبال بود که برای هفتاد و پنجمین بار میان دو تیم پرسپولیس و استقلال برگزار شد اما تماشاگران این بازی به جای گل، شاهد سنگ و اشیایی بودند که به داخل زمین پرتاب می‎شد و بازی را از روال عادی خارج کرده بود.

در هفته رو به پایان، ورزش ایران شاهد دو استعفا بود که یکی دامن استقلالی‎ها را گرفت و دیگری هم حکایت از ادامه تبعات ناکامی تکواندو در المپیک داشت در حالیکه پیش از این استعفاها، ووشو و بسکتبال با نایب قهرمانی و جهانی شدن نمایندگان شان آمار خوبی را در کارنامه این هفته خود ثبت کرده بودند.

ورزشکاران جانباز و معلول ایران ازچهارشنبه شب با برگزاری مراسم افتتاحیه بازی های پارالمپیک لندن، آماده آغاز رقابت‎های خود در این بازی‎ها شدند و همزمان با آنها تیم‎های شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر فوتبال به کار خود در هفته هفتم این رقابت‌ها پایان دادند.

مهمترین رویدادها و اخبار ورزشی این هفت روز رو به پایان عبارت است از:

ورزشکاران پارالمپیکی عازم لندن شدند

ملـی‌پوشان جانباز و معلول به منظور حضور در چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک بامداد پنجشنبه تهران را به مقصد لندن ترک کردند. کاروان فرهنگی، ورزشی " دلوار" با 79 ورزشکار در 13 رشته ورزشی، هفتمین حضور خود در رقابت‌های پارالمپیک را تجربه می‌کند. 89 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کم‌بینایان) در رقابت‌هاى پارالمپیک چهاردهم شرکت مى‌کنند. محمد مهدى کاظمى، فرزند سردار شهید احمد کاظمى سرپرست کاروان ایران است.

ورزشکاران جانباز و معلول با برگزاری مراسم بدرقه راهی محل برگزاری بازی‎های پارالمپیک در لندن شدند

خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری شد

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری با رای قاطع اعضای مجمع این فدراسیون که پنجشنبه گذشته برگزار شد، برای چهار سال آینده به عنوان مسئول اول دوچرخه سواری ایران انتخاب شد. مجمع فدراسیون دوچرخه سواری در غیاب نماینده کمیته ملی المپیک و با حضور 42 نفراز 46 نفر اعضای مجمع برگزار شد که طی آن خسرو قمری 40 رای از 42 رای ماخوذه را به خود اختصاص داد. سید علی رضوی هم دیگر کاندیدای این مجمع بود که تنها 2 رای آورد. بعد از مجمع فدراسیون قایقرانی، مجموع فدراسیون دوچرخه سواری دومین مجمع انتخاباتی بود که برگزار شد درحالیکه کمیته بین‎المللی المپیک ایران را از برگزاری مجام منع کرده است.

آزادکاران نوجوان ایران در رده سوم جهان ایستادند

مسابقات کشتی آزاد نوجوانان جهان پنجشنبه گذشته با عنوان سومی تیم ایران در باکو آذربایجان به پایان رسید. این عنوان با یک مدال طلا علی محمدزاده در وزن 46 کیلوگرم و 6 مدال برنز صابر خانجانی (46 کیلوگرم)، حسین روزبه (63 کیلوگرم)، علی اصغر اکبری (100 کیلوگرم)، سمیر یاوری (58 کیلوگرم)، رضا مظفری (وزن 69 کیلوگرم) و حسین شهبازی (85 کیلوگرم)به دست آمد.

عملکرد ضعیف احسان حدادی در لیگ الماس

احسان حدادی که مدال نقره رقابت‎های پرتاب دیسک بازی‎های المپیک لندن را در اختیار دارد و با تازگی هم عضو باشگاه پرسپولیس شده است، پنجشنبه گذشته در مسابقات لیگ الماس با عملکردی ضعیف و ثبت رکورد 62 متر و 67 سانتی در پرتاب دوم خود در جایگاه هفتم این مرحله از لیگ قرار گرفت تا ناکامی این تیم به میادین بین‎المللی هم کشیده شود. در این رقابت‎ها که به میزبانی لوزان سوئیس برگزار شد، 10 پرتابگر شرکت داشتند. تا پایان رقابت‎های لیگ الماس سه مرحله باقی مانده است که مرحله بعدی این لیگ در بیرمنگام انگلستان برگزار می‎شود.

احسان حدادی با عملکردی نه چندان خوب که در لیگ الماس داشت، ناکامی‏های پرسپولیس را بین‎المللی کرد

سنگ باران سرخابی‎ها در کسل کننده ترین دربی آنها

هفتاد و پنجمین دربی تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس جمعه گذشته در حالی در ورزشگاه آزادی و در حضور 90 هزار تماشاگر به پایان رسید که هیچ توپی از خط دروازه ها عبور نکرد. در نیمه نخست این بازی برتری با پرسپولیس بود. در دقایق ابتدایی نیمه دوم هم باز برتری با تیم پرسپولیس بود که حرکات تکنیکی علی کریمی عامل شکل‌گیری این حملات بود. البته استقلال برای این نیمه به تغییرات تاکتیکی روی آورد که در نتیجه آن بیش از نیمه نخست به ارسال بلند روی دروازه حریف روی آورند اما با همه اینها نه تنها در این نیمه هم مانند نیمه نخست گلی به ثمر نرسید بلکه برخی تماشاگران این دو تیم با پرتاب سنگ و اشیاء متفرقه به زمین عملا جریان بازی را قطع کردند. به گفته برخی بازیکنان و از جمله آرش برهانی، این بازی یکی ازکسل کننده ترین دربی‎های دو تیم پرسپولیس و استقلال بود.

صدرنشینی سایپا در هفته اولین‎ها

ششمین هفته مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور در حالی به پایان رسید که سایپا موفق شد جایگاه ملوان بندرانزلی درصدر جدول رده‎بندی را از آن خود کند. این تغییر در صدر جدول به واسطه پیروزی سایپا یک بر صفر برابر آلومینیوم هزمزگان و شکست 3 بر یک ملوان مقابل نفت تهران ایجاد شد. در دیگر دیدارهای این هفته و به جز تساوی بدون گل پرسپولیس و استقلال، صنعت نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان به اولین پیروزی خود دست یافتند. این دو تیم به ترتیب با نتایج 2 بر یک و 3 بر یک موفق به شکست صبای قم و تراکتور سازی تبریز شدند.

شکست تراکتورسازی نخستین شکست این تیم در این فصل از رقابت‌ها بود مانند ملوان انزلی‌چی‌ها که برای نخستین بار برابر نفت تهران شکست خوردند. از این حیث هفته ششم لیگ برتر فوتبال هفته اولین‌ها بود. در سایر دیدارهای این هفته راه‌آهن 2 بر یک از سد فولاد خوزستان گذشت. پیکان با تنها یک گل مقابل سپاهان پیروز شد. این نتیجه برای کرمانی‎ها و در مصاف با داماش هم رقم خورد. دیدارهای تیم‎های فجر سپاسی و گهر دورود هم بدون رد و بدل شدن گلی به پایان رسید.

نخستین نایب قهرمانی ووشو کاران ایران در آسیا

هشتمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی آسیا شنبه گذشته درحالی در ویتنام به پایان رسید که تیم ملی ایران با کسب 13 مدال برای نخستین‎بار به عنوان نایب قهرمانی این رقابت‏ها دست یافت. صدیقه دریایی، شهربانو منصوریان، علی بختیاری، محسن محمدسیفی، سجاد عباسی و امیر فضلی (مدال طلا)، خدیجه آزادپور، جواد آقایی، حمیدرضا قلی‌پور و تیم سه نفره دوئیلین تالو متشکل از محسن احمد، نوید مکوندی و ابراهیم فتحی (مدال نقره)، کامران مروتی در ساندا، فرشاد عربی در فرم نن دائو بخش تالو و هانیه رجبی در فرم گون شو بخش تالو (مدال برنز) مدال آوران ایران در این رقابت‎ها بودند.

دربی هفتاد و پنجم تیم‎های استقلال و پرسپولیس بدون رد و بدل شدن گلی به پایان رسید

جوانان بسکتبال ایران جهانی شدند

تیم بسکتبال جوانان ایران یکشنبه گذشته در مرحله رده‎بندی بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جهان که اولانباتور مغولستان میزبانی آن را بر عهده داشت، مقابل ژاپن به برتری 87 بر 83 دست یافت و به عنوان تیم سوم این دوره از رقابت‎ها، سهمیه جهانی حضور در پیکارهای جهانی 2013 چک را از آن خود کرد. تیم ایران پیش از دیدار رده‎بندی مقابل قزاقستان، عربستان، فیلیپین، بحرین، اندونزی و لبنان پیروز شده بود نتیجه دیدار مقابل چین تایپه و کره جنوبی را واگذار کرده بود. ایران در دوره پیشین این رقابت‎ها با سه پله سقوط در رده چهارم قرار گرفت.

عنوان هشتمی فرنگی کاران نوجوان ایران در جهان

تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران با کسب دو مدال نقره، یک مدال برنز وکسب عنوان هشتمی به کار خود در مسابقات قهرمانی جهان پایان داد. این رقابت‌ها یکشنبه گذشته در باکو آذربایجان به پایان رسید. در این مسابقات رضا خدری و مهدی فلاح در اوزان 50 و 69 کیلوگرم صاحب مدال نقره شدند و پرهام قنبری هم در وزن 63 کیلوگرم به مدال برنز رسید.

قهرمانی بسکتبال ایران در جام ویلیام جونز از دست رفت

سی و چهارمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جام ویلیام جونز یکشنبه گذشته با قهرمانی فیلیپین به پایان رسید. تیم مهرام که به عنوان نماینده ایران در این رقابت‎ها شرکت کرده بود با پیروزی برابر تیم‎های لبنان، ژاپن، چین تایپه (دو تیم)، نماینده آمریکا و اردن و شکست برابر کره جنوبی و فیلیپین به عنوان دوم دست یافت. این در حالی است که تیم ملی بسکتبال ایران در سه دوره پیشین رقابت‎های جام ویلیام جونز صاحب عنوان قهرمانی شده بود.

تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران به عنوان سوم جهان دست یافت

قهرمانی جوانان والیبالیست برزیل در ایران

تورنمنت بین‎المللی و چهارجانبه والیبال جام دولت یکشنبه گذشته با قهرمانی تیم جوانان برزیل در ارومیه به پایان رسید. این در حالی است که تیم‎های "ب" و جوانان ایران همراه با شهرداری ارومیه دیگرتیم‎های شرکت کننده در این رقابت‎ها بودند. تیم جوانان برزیل در روز پایانی این مسابقات با پیروزی برابر تیم "ب" موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

ادامه تبعات ناکامی تکواندو در المپیک با یک استعفا

مرتضی کریمی، رئیس کمیته مربیان فدراسیون تکواندو دوشنبه گذشته با اعلام اینکه شرایط کار در فدراسیون مهیا نیست از ادامه همکاری با این فدراسیون کناره گیری کرد. استعفای کریمی از تبعات ناکامی تکواندو در المپیک محسوب می‎شود. او از مربیانی بود که بعد ازپایان رقابت‎های تکواندو بازی‎های المپیک لندن به نتایج و نوع مبارزات ملی‎پوشان انتقاد کرد و گفته می‌شود همین انتقادات نیز موجب ناراحتی مسئولان فدراسیون و در نهایت استعفای وی شده است.

کناره‎گیری رسولی‌نژاد از هیات مدیره استقلال

احمد رسولی‎نژاد، رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال دوشنبه گذشته از سمت خود کناره‎گیری کرد و وزیر وزارت ورزش و جوانان هم با استعفا موافقت کرد! رسولی‎نژاد پس از اعلام کناره گیری خود با اعلام اینکه 40 روز پیش استعفا داده بودم، گفت: اردیبهشت ماه می‎خواستم از ریاست هیات مدیره باشگاه استقلال استعفا دهم اما چون بحث تعیین سرمربی و نقل و انتقالات در باشگاه استقلال مطرح بود، تصمیم خود را به تاخیر انداختم تا اینکه 40 روز پیش استعفایم را به طور کتبی تقدیم وزیر ورزش و جوانان کردم.

6 برد و یک باخت تیم ملی والیبال در اسلوونی

تیم ملی والیبال که به منظور برگزاری دیدارهای تدارکاتی پیش از حضور در رقابت‎های گزینشی لیگ جهانی به اسلوونی سفر کرده بود، سه شنبه شب در حالی به این سفر پایان داد که در مجموع دیدارهای برگزار شده صاحب 6 پیروزی و یک شکست شد. ملی‎پوشان والیبال ایران در این سفر مقابل کرواسی ( دو برد)، پرتغال، اسلوونی و نروژ پیروز شد و نتیجه یک دیدار برابر پرتغال را هم واگذار کرد. شاگردان خولیو ولاسکو چهارشنبه گذشته اسلوونی را به مقصد قاهره ترک کرد تا در این شهر برگزارکننده دو دیدار برابر تیم ملی مصر در چارچوب رقابت‏های گزینشی لیگ جهانی باشد.

صحنه ای از برگزاری مراسم افتتاحیه چهاردهمین دوره بازیهای پارالمپیک

آغاز رسمی پارالمپیک چهاردهم با برگزاری مراسم افتتاحیه

چهاردهمین دوره بازی‎های پارالمپیک با برگزاری مراسم افتتاحیه به طور رسمی در لندن آغاز شد. این مراسم چهارشنبه شب در ورزشگاه اصلی المپیک پارک برگزار شد و کاروان ایران با نام "شهید رئیسعلی دلواری" و با پرچمداری عبدالرضا جوکار در این مراسم شرکت داشت. این دوره از بازی‎های پارالمپیک که با شرکت 4200 ورزشکار از 140 کشور جهان برگزار می‌شود تا 18 شهریورماه ادامه خواهد داشت. "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" شعار کاروان ایران در این دوره از بازی‌هاست.

نفت تهران صدرنشین تازه لیگ برتر

هفته هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور چهارشنبه شب برگزار شد که طی آن تیم فوتبال نفت تهران با برتری یک بر صفر برابر ذوب اهن به صدر جدول رده بندی صعود کرد. در این هفته پرسپولیس با فولاد یک بر یک مساوی کرد. گهر و صنعت نفت 2 بر 2 شدند، آلومینیوم هرمزگان یک بر صفر مس کرمان را شکست داد، داماش و ملوان در دربی گیلان بدون گل مساوی شدند. تراکتورسازی هم برابر صبا با همین نتیجه متوقف شد. سپاهان هم یک بر صفر فجرسپاسی را شکست داد. راه آهن هم سه شنبه شب یک بر صفر سایپا را شکست داد و دیدار استقلال و پیکان به تعویق افتاد.