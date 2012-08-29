به گزارش خبرگزاری مهر، علی روشن درآستانه برگزاری ششمین جشنواره ملی فرهنگی ورزشی پرستاران درشیروان افزود: اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی، نگاه تخصصی به توسعه ورزش در بین کارکنان دولت دارد و ازجشنواره های مختلف ورزشی حمایت می‌کند.

وی اظهارداشت: براساس بررسی‌های انجام شده کارمندانی که به طور مداوم ساعاتی را به ورزش اختصاص می‌دهند بازده کاری بالاتری نسبت به کارمندانی دارند که ورزش نمی‌کنند.

روشن افزود : قطعا کارکنانی که با ورزش مانوس هستند با روحیه بالاتر و شادابی بیشتر در محل کار خود حاضر می شوندکه در نهایت این امر می‌تواند منجر به ارایه خدمات بهتر به ارباب رجوع شود.

وی ارتقاء سطح سلامت جسمی و روانی، ایجاد نشاط و شادابی اجتماعی را ازجمله اهداف برگزاری جشنواره‌های ورزشی دانست.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی با اشاره به اینکه ورزش برای تمامی آحاد جامعه لازم و ضروری است گفت: ورزش برای بانوان، به ویژه بانوانی که در عرصه‌های مختلف اجتماعی نقش آفرینی می‌کنند از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی افزود: با این حال سیاست کلی و اهداف تربیت بدنی استمرارنهضت ورزش کارکنان به منظورارتقای سطح کمی و کیفی ورزش، پربار کردن اوقات فراغت، حفظ نشاط و شادابی و سلامت جسمانی و جلوگیری از رخوت و سستی است.