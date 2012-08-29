هدف شهرداری دماوند گام نهادن در مسیر شهرداری الکترونیک است

مرتضی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خدماتی چون صدور پروانه و پایانکار، پرداخت عوارض نوسازی، اصناف و... به صورت الکترونیک و آنلاین در منزل و محل کار از مزایای این طرح است.

وی به عمده اقدامات شهرداری طی چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: یکی از افتخارات در شهرداری دماوند که این نهاد مردمی را پیشرو در بین شهرداریهای شرق استان تهران کرده است، اجرای فناوری اطلاعات در حوزه IT است که تاکنون در بیش از پنج واحد شهرداری، نرم افزار الکترونیک متصل است.

دماوند پیشرو در بین شهرداری های شرق استان تهران می شود

شهردار دماوند تصریح کرد: در راستای حرکت به سوی تحت وب شدن شهرداری دماوند، این نهاد در آینده ای نزدیک در بین دیگر شهرداری های شرق استان تهران پیشرو خواهد بود.

وی به بزرگ ترین پروژه شهرسازی با عنوان "طرح ممیزی و آرشیو الکترونیک" اشاره کرد و افزود: این طرح که یکی از طرح های ماندگار در حوزه شهری و شهرسازی است به همت مجموعه شهرداری در سال جاری به اتمام رسیده که هم اکنون در آستانه بهره برداری و صدور فیش است.

این مدیر شهری با بیان اینکه "امسال شهرداری با اجرای طرح ممیزی املاک و فناوری IT به سوی تحت وب شدن در حرکت است"، گفت: هم اکنون واحدهای اصناف، مالی، دبیرخانه، اداری و بخشی از واحد شهرسازی و تاکسیرانی به بخش فناوری ITمجهز شده اند که این خود، مقدمه ای برای اجرای تحت وب شدن این نهاد شهری است.

وی ادامه داد: تاکنون بخش عمده ای از کار با توجه به فراهم سازی زیرساختهای لازم انجام شده است و با همت شورای اسلامی شهر به زودی اجرایی می شود.

هدف از ایجاد زیرساخت ها در شهرداری، دادن خدمات در خور شأن شهروندان است

شهردار دماوند هدف از ایجاد زیرساخت های لازم در شهرداری را تکریم واقعی ارباب رجوع در دادن خدمات لازم و در خور شأن شهروندان دانست و اظهار داشت: تمامی خدماتی که در حوزه عمران، خدمات شهری، فضای سبز، تاکسیرانی، حمل و نقل و... صورت می گیرد، در راستای تأمین رضایت شهروندان و نیز ارتقای سطح کمی و کیفی سیستم شهرداری است.

وی بر حمایت و افزایش سطح مشارکت شهروندان در توسعه بخش خدمات شهری تأکید کرد و افزود: شهرداری دماوند آمادگی دارد در حوزه مشارکت شهروندی نه تنها در بخش مالی بلکه در بخش فکری به خصوص در حوزه فرهنگی و.... از مشارکت شهروندان بهره مند شود که در این راستا امید است بتوان اعتماد مردم را جلب کرد.

لزوم حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در سطح داخلی و حتی خارجی و بین الملل است

همتی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، برای رسیدن به جایگاه مطلوب توسعه و خدمت، این مهم امکانپذیر نخواهد بود مگر آنکه از منابعی غیر از منابع داخلی استفاده شود که این مهم نیازمند حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در سطح داخلی و حتی خارجی و بین الملل است.

وی بیان داشت: این مهم پیرو فرمایشات داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش استفاده از سرمایه گذاران بخش خصوصی صورت می گیرد تا بتوان با فراهم سازی منابع پایدار، زمینه توسعه شهری را ایجاد کرد که در این راستا اقدامات مطلوبی در راستای رسیدن به اهداف توسعه شهری در بازده زمانی کوتاه در دست پیگیری است.

کرامت شهروندان باید حفظ شود

همتی اضافه کرد: شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی در جامعه است که شهروندان اجزاء آن را تشکیل می دهند و باید به آنها خدمات ارائه کند، پس در درجه اول بایستی کرامت آنها حفظ شود و برای حفظ کرامت مردم باید ابزار و لوازمی داشته باشیم تا این شعار به عرصه ظهور برسد.

وی یادآور شد: ابزارهای حفظ کرامت انسانها یا همان تکریم عملی ارباب رجوع در شهر، شامل اصلاح روشها، شفافیت فرآیندها و دسترسی آسان به نتیجه است.

ارائه خدمات شایسته ضامن تأمین کرامت انسانها در حوزه مدیریت شهری است

شهردار دماوند ارائه خدمات شایسته، به شکل شایسته و در زمان شایسته را ضامن تأمین کرامت انسانها در حوزه مدیریت شهری دانست و گفت:خدمات شایسته در شهرداری دماوند در درجه اول باید از سلامت برخوردار باشد.

وی ادامه داد: مسائل حاشیه ای و فساد مالی از آفتهای کار بوده و سلامت روانی، سلامت کاری، تسهیل و به هنگام بودن کار، از جمله ویژگیهای سلامت خدمت است.

همتی اولین مرحله برای تکریم عملی ارباب رجوع را اصلاح روشها دانست و تصریح کرد: اصلاح روشها عبارت است از تصحیح فرایندهایی که طی آن یک خدمت به شهروند ارائه می شود؛ در بحث اصلاح روشها خدماتی که ارائه می شود می تواند به شکلی دیگر و با کارآمدی بهتر و بهینه سازی انجام شود تا شاهد خدمت رسانی بهتری باشیم.

نمودار خدماتی که شهرداری ارائه می کند باید برای ارباب رجوع مشخص شود

شهردار دماوند درباره شفافیت فرایندها نیز چنین توضیح داد: باید نمودار خدماتی که شهرداری ارائه می کند برای ارباب رجوع مشخص شود؛ اینکه کار یا خدمت از کجا شروع می شود، از چه مسیری عبور می کند، در کجا و در چه زمانی به پایان می رسد.

وی ادامه داد: یکی از نقاطی که فرایند ها شفاف سازی می شود و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، پورتال یا وبگاه شهرداری است که با کمک واحد روابط عمومی راه اندازی شده و به مردم خدمات رسانی می کند.

مردم باید باور کنند که شهرداری پیگیر مطالبات آنهاست

همتی سومین ابزار و روش تکریم عملی ارباب رجوع را دسترسی آسان شهروندان به نتیجه دانست و تأکید کرد: باید این اعتماد را در مردم به وجود بیاوریم که باور کنند شهرداری پیگیر مطالبات شهروندان به نحو احسن و در حد توان خود هست.

وی در این زمینه تصریح کرد: مردم باید به این یقین برسند که شهرداری بیش از ارگانهای دیگر به دنبال پاسخگویی به مطالبات شهروندان است.