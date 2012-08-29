باید باخت را فراموش کنیم و از آن عبرت بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر،تونی اولیویرا سه شنبه شب در کنفرانس خبری قبل از بازی با صبای قم در هفته هفتم ، گفت: برای بازی مقابل صبای قم تمرکز لازم را داریم و با تمرینات خوبی که انجام داده ایم و همچنین نکاتی که به بازیکنان گوشزد کرده ام به گرفتن نتیجه در این بازی خیلی امیدوارم.

اولیویرادر خصوص ترکیب بازیکنانش در دیدار با صبا اظهار داشت: مثل تمام مربیان، با آماده ترین و بهترین بازیکنانم در مقابل صبا صف آرایی خواهیم کرد و مطمئن باشید تیمی که وارد زمین می شود بهترین ترکیب ممکن است.

دو تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز و صبای قم قرار بود ساعت 19.20 روز چهارشنبه در ورزشگاه یادگار امام ره تبریز رو در روی هم قرار گیرند که بنا به اعلام هیئت فوتبال استان زمان این دیدار به ساعت 17:30همین روز تغییر یافته است.