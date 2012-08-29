چند طرح آموزشی در فارس بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در شهر کامفیروزآموزشگاه دو کلاسه شهید نوروز محمدی با 186 متر مربع زیر بنا ودر زمینی به مساحت یک هزار و 100متر مربع ابه بهره برداری رسید.

در شهرستان خرمبید نیز سالن ورزشی چند منظوره مدرسه آزادگان که با اعتباری بالغ بر 850 میلیون ریال احداث شده، به بهره برداری رسید.

همچنین در شهرستان فساآموزشگاه 12 کلاسه حضرت رقیه (س) که در زمینی به مساحت هشت هزار متر و در سه طبقه با زیربنای یک هزار و 500 مترمربع و با اعتبار 800میلیون تومان ساخته شده افتتاح شد.

دانش آموزان دختر مراکز سمپاد فارس مقام اول مسابقات قرآن قطب شش کشور را بدست آوردند

کارشناس مدارس استعداد های درخشان فارس گفت: مرحله قطبی مسابقات دانش آموزی مراکز استعدادهای درخشان کشور در بوشهربادرخشش دانش آموزان فارس به پایان رسید.

اسماعیل شمسی گفت: دانش آموزان دختر فارس توانستند مقام اول این مسابقات را با کسب 13 مقام برتر از آن خود کنند.

شمسی گفت: چهار نفر از دانش آموزان فارس در رشته حفظ، دو نفر در رشته حفظ ویژه وسه نفر در رشته قرائت وچهار نفر دررشته مفاهیم قرآن توانستند عناوین برتر را به خود اختصاص دادند

کارشناس مدارس استعداد های درخشان فارس گفت پس از فارس دانش آموزان کرمان وبوشهر هرکدام با کسب 9 و 4 رتبه برتر توانستند مقام های دوم وسوم را بدست آوردند.

وی گفت: در این دوره از مسابقات دانش آموزانی از استانهای بوشهر، هرمزگان، کرمان، سیستان وبلوچستان وفارس به میزبانی استان بوشهر به رقابت پرداختند.

جشن شکوفه ها 29 شهریور ماه در مدارس ابتدایی فارس بر گزار می شود

دبیرستاد پروژه مهر آموزش وپرورش فارس در دومین جلسه این ستاد گفت: امسال جشن شکوفه ها برای دانش آموزان پایه اول ابتدایی در 29 شهریور ماه در تمام مدارس ابتدایی استان فارس برگزار می شود.

محمد حسین خواجه زاده همچنین بر بهسازی ،شاداب سازی ونوسازی فضاهای آموزشی تاکید کرد وگفت:امسال گروههای بازدید کننده از سوی اداره کل آموزش وپرورش فارس تا 20 شهریور ماه از تمامی مناطق وشهرستانها ی استان بازدید خواهند کرد.

معاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش فارس همچنین گفت: در ارزیابی سال گذشته وزارت آموزش وپرورش از استانها، ستاد پروژه مهر استان فارس حائز رتیه خیلی خوب در بین ستادهای کشور شده بود.

خواجه زاده همچنین بر لزوم توجه به مباحث مربوط به سند تحول بنیادین آموزش وپرورش تاکید کرد وگفت: محور تمام فعالیتهای تبلیغی وتوجیهی باید بر اساس تغییر ساختار جدید آموزشی باشد وطوری برنامه ریزی شود که تمام خانواده ها ودانش آموزان در خصوص این تغییرات اطلاعات کافی داشته باشند.

دبیر ستاد پروژه مهر آموزش وپرورش فارس همزمانی بازگشایی مدارس با ایام پرفروغ هفته دفاع مقدس را فرصت مناسبی برای گسترش فرهنگ ایثار وشهادت دانست وبر لزوم برنامه ریزی در این خصوص تاکید کرد.

خواجه زاده از 29 شهریور ماه به عنوان روز شکوفه ها نیزنام برد وگفت در این روز تمام دانش آموزان پایه اول ابتدایی در جشنی که به مناسبت آغاز سال تحصیلی در تمام مدارس ابتدایی برگزار خواهد شد شرکت می کنند.

امسال بیش از 700 هزار نفر دانش آموز در 8هزار آموزشگاه استان فارس مشغول به تحصیل خواهند شد.