به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله کریم زاده با بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اجرای طرح نظام آموزشی 3-3 -6 و افزایش سال ششم ابتدایی در مقطع تحصیلی ابتدایی تمامی دوره های آموزشی لازم برای معلمان این دوره انجام شده است.

تحول بنیادین آموزش و پرورش اهداف کلی پایه ششم

وی ادامه داد: تکمیل، تعمیق و تثبیت اهداف مصوب دوره ابتدایی متناسب با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، همسویی با برنامه درسی ملی، تربیت همه جانبه دانش‌آموزان در راستای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه متناسب با موقعیت‌ها و نیازهای جدید، پاسخ به اقتضائات آن و کسب آداب و مهارت‌های ضروری برای ورود به دوره تحصیلی بعدی از اهداف کلی پایه ششم است.

توزیع کتاب های مقاطع مختلف تحصیلی و به ویژه پایه ششم ابتدایی

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی در ادامه با اشاره به استقرار نظام 3-3-6 از تولید و توزیع کتاب های مقاطع مختلف تحصیلی و به ویژه پایه ششم ابتدایی توسط وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: تربیت عقلانی و تقویت تفکر و تعقل، تعمیق باور به ارزشمندی نهاد خانواده، وطن، فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی و ارج نهادن به میراث فرهنگی، قانون، صداقت و پاکی، تقویت باور به هدفمندی خلقت، آیه بودن آن، ارزشمندی مخلوقات مدارک قوانین و زیبایی‌های جهان آفرینش، آشنایی با آداب و مهارت‌های زندگی از اهداف برنامه‌های درسی پایه ششم عنوان شده در این مصوبه است.

کریم زاده ادامه داد: قرآن (3 ساعت)، تعلیمات دینی و اخلاق (2 ساعت)، زبان و ادبیات فارسی (5 ساعت)، مطالعات اجتماعی و آداب زندگی (3ساعت)، ریاضیات (4 ساعت)، علوم تجربی (2 ساعت)، هنر (2 ساعت)، سلامت و تربیت‌بدنی (2 ساعت)، تفکر و پژوهش (1ساعت) و کار و فناوری (1 ساعت) دروس تعیین شده برای پایه ششم در این مصوبه است که جمعاً 25 ساعت است و یک ساعت از درس قرآن به صورت تجمیعی برای تقویت روخوانی و روانخوانی و انس با قرآن اختصاص می‌یابد همچنین مجموع ساعات درسی سالانه دوره ابتدایی شامل 850 ساعت تعیین شده است.